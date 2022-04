"No lo expresé muy bien", aseguró Sam Elliot luego de sus comentarios contra la película "El poder del perro" la cual fuera premiada por mejor dirección en los últimos Premios Oscar, protagonizada por Benedict Cumbrbatch actor reconocido por su papel como "Dr. Strange", a quien Sam dirigió principalmente sus disculpas, por hablar de su protagónico.

El actor de 77 años arremetió contra la película por sus referencias homosexuales; sin embargo, recientemente se retractó de lo expresado, dirigiendo sus disculpas también a la directora ganadora de la estatuilla, Jane Campion.

Lee también: Madre biológica de Zahara, hija de Angelina Jolie, dijo que su embarazo fue producto de una violación

"No lo expresé muy bien, dije algunas cosas que hirieron a gente y me siento fatal. La comunidad gay se ha comportado de manera increíble conmigo durante toda mi carrera. Y me refiero a toda mi carrera, desde antes de que llegara a este pueblo. Amigos a todos los niveles y en cualquier trabajo hasta hoy. Siento haber herido a cualquiera de esos amigos y a cualquiera que quiero. Y a cualquier otra persona por las palabras que usé.", aseguró, durante un panel donde presentó su nueva serie.

Además, aclaró que sus palabras en el podcast "WTF" que al día de hoy tiene mil 321 episodios, fueron equivocadas, y reiteró sus disculpas.

"Le dije al podcaster de WTF que creía que Jane Campion era una directora brillante, y quiero disculparme con el reparto de ‘El poder del perro’, todos brillantes actores. En particular con Benedict Cumberbatch. Solo puedo decir que lo siento, de verdad. De verdad.", sentenció el actor.

melc