¿El nuevo Team Infierno?, nace El Sindicato en "La casa de los famosos México"

Si la primera temporada de "La casa de los famosos México" estuvo dominada por el llamado "Team Infierno", conformado por Wendy, Nicola, Poncho, Apio, Emilio y Sergio Mayer; ahora, en esta segunda entrega, ya hay un grupo que pretende repetir su éxito, tanto fuera al interior como afuera de la casa.

A poco más de una semana de su estreno, los inquilinos del famoso reality de Televisa ya han comenzado a crear estrategias y alianzas con tal de avanzar en el juego, por ejemplo: "Potro" le prometió a Karime no nominarla jamás, mientras que Arath destapó que él irá solo contra el mundo.

Sin embargo, la cereza del pastel fue el nacimiento de una agrupación a la que sus propios integrantes denominaron "El Sindicato" y en cuyos objetivos se encuentran: marcar las reglas del juego y abrirle el paso a sus integrantes hasta la final.

Claro que también hay varias reglas para pertenecer a este exclusivo grupo, como confiar ciegamente entre sus miembros, exterminar a sus contrincantes y seguir la estrategia al pie de la letra.

¿Quiénes son los integrantes de El sindicato?

Desde que se repartieron los cuartos, Tierra y Mar, los habitantes de la casa comenzaron a crear vínculos entre ellos; especialmente los del primero. Y es que han sumado fuerzas para jugar en equipo, protegerse y, sobre todo, llevar las riendas de las nominaciones. Naciendo así El Sindicato.

Esta organización está conformada por Adrián Marcelo, Ricardo Peralta, Mariana Echeverria, Gomita, Agustín Fernández y "Potro"; sin embargo, dejaron fuera a Briggitte Bozzo, quien también duerme en Tierra.









En el lugar de la actriz, los "sindicalizados" incluyeron en su grupo a Sian Chiong, esto como una mera estrategia para ser mayoría, pues que esté conviviendo con el enemigo no los deja confiar plenamente en él.

Como era de esperarse, las reacciones y las comparaciones con en Infierno no se han hecho esperar, pero lejos de ser parecidas a las de la primera temporada, el público no los ha recibido nada bien: "Ese cuarto ya cayó de mi gracia. Ya sáquenlos", "Tienen la realidad bien alterada", "El peor cuarto de la historia", "Qué oso con ellos", "Todos caen mal. No solo debe ser estrategia y mala onda", "Fuera todos de ese cuarto", "Este juego debe de ganarlo alguien que brille con luz propia y y no envidiosos", "Ridículos,quieren hacer lo que hicieron los anteriores pensando que les va a funcionar", son algunos comentarios que se pueden leer.

