El motivo por el que Jason Momoa podría abandonar “Aquaman”

“Aquaman” es una de las películas más taquilleras de los últimos años. La misma le dejó muchas ganancias a DC Studios, pero los problemas legales de Amber Heard afectaron mucho a la franquicia.

Recientemente Peter Safran y James Gunn aseguraron que algunas películas del universo de DC posiblemente no verán la luz. Una de ellas será “Aquaman and the Lost Kingdom”, la cual está protagonizada por Jason Momoa.

Leer más: Jason Momoa apareció como azafata para una aerolínea en Hawái y quedó captado en video

La película dirigida por James Wan se pudo ver en algunas proyecciones privadas, y los resultados no son los esperados. Quienes vieron la película protagonizada por Jason Momoa, aseguran que es una las peores películas de DC y que tiene muchas escenas “que no funcionan”.

Leer más: Jason Momoa protagoniza aparatoso accidente automovilístico

Estas noticias no son las esperadas, y por este motivo Jason Momoa podría dejar de interpretar a Aquaman para poder ponerse en la piel de otro personaje de DC. Los rumores indican que el actor de Nueva Zelanda podría convertirse en Lobo, otro icónico personaje de DC.



Foto: Aquaman. Fuente: Twitter @showmundialshow

¿Quién es ‘Lobo’?

Este personaje tuvo su primera aparición en Omega Men # 3 y fue creado por Roger Slifer y Keith Giffen. Lobo es un alienígena proveniente del planeta utópica Czarnia, y es un mercenario y caza recompensas interestelar. Muchos sospechan que Lobo podría acabar siendo uno de los principales villano de “Superman: Lagacy”, que llegará a los cines en 2025.

Ni Jason Momoa ni CD Studios han confirmado esta noticia, pero sin dudas el actor es una de las mejores opciones para interpretar a Lobo. Además DC Studios no está dispuesto a perder a Momoa, ya que el mismo posee carisma, muchos seguidores, y un cuerpo digno de superhéroe.



Foto: Aquaman. Fuente: Twitter @showmundialshow

Sin embargo aún queda un poco de esperanza para Aquaman. James Wan podría volver al set de filmación junto con todo el elenco de la misma (sin Amber Heard) y volver a grabar aquellas escenas “que no funcionan o que no son atractivas”, y de esta forma salvar el futuro del personaje. Se espera que “Aquaman And the Lost Kingdom” se estrene el 25 de diciembre de este año.