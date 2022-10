El mensaje de apoyo de Romina Marcos al nuevo compromiso de su madre, Niurka

Romina Marcos es una de las actrices y cantantes más exitosas y queridas de nuestro país. La joven incluso siempre genera polémica con cada una de las declaraciones que realiza sobre su vida privada y sobre la vida de sus familiares.

Recientemente Romina Marcos opinó sobre la boda de su madre Niurka Marcos y Juan Vidal, y la joven no se guardó nada.

¿Qué opina Romina sobre la boda de su madre?

"Creo que mi mamá (Niurka Marcos) está empezando a vivir, otra vez, la vida con (ilusión). Como cuando tienes 15 años y te enamoras por primera vez. Así la siento ahorita, de que se emociona y está súper enamorada. Creo que ya viven juntos. Ella vive en Mérida (Yucatán, México). Entonces, no es como que nos vemos mucho, pero la veo enamoradísima y a él también", aseguró Romina Marcos.

Leer más: Paternidad de un hijo de Niurka, y la joven novia de Juan Osorio, entre lo más leído de la semana

"La verdad lo que dure (el romance). Como si les dure toda la vida, ojalá así sea, como si les dura un año, pero lo están disfrutando muchísimo y creo que de eso se trata", finalizó Romina.

Leer más: Niurka y su hija Romina presumen sus curvas al natural y en bikini



Foto: Romina Marcos. Fuente: Instagram @rominamarcos

¿Qué opina Romina sobre los conflictos legales de Juan Vidal?

Romina Marcos también dio su opinión sobre los conflictos legales que enfrenta actualmente Juan Vida. La joven aseguró que los mismo “no le quitan el sueño” y que su madre está tranquila.



Foto: Romina Marcos. Fuente: Instagram @rominamarcos

"No existe ya ser humano en esta tierra que haga sufrir a mi mamá. Ya no existe. Existió, tal vez, y en su momento lo lograron, pero hoy día, no hay ser humano que haga sufrir a mi mamá, es una guerrera y ha pasado por muchas cosas. A algunas personas les cae bien y a otras no, pero ella es tan segura de lo que es, que se pone primero. Es algo que siempre estoy viendo en ella y digo, eso quiero", dijo Romina Marcos.