Yalitza Aparicio confesó que ve casi imposible regresar al magisterio, su vocación original antes de que Alfonso Cuarón la encontrara y la llevara de la primaria rural al Oscar por “ROMA”. Lo dijo con cierta tristeza: su sueño era contribuir al desarrollo de los niños de su comunidad.

Hoy la actuación la ha abrazado, pero quienes conviven con ella aseguran que la maestra sigue viva: habla pausado, ordena ideas y, aunque en público parezca seria, en privado conserva ese tono educativo que habría marcado generaciones. Bien se dice: México ganó una actriz… la primaria perdió a su maestra más famosa.

Cazzu llena el Auditorio… y vacía bocas

Cuando Cazzu anunció su gira Latinaje, más de una voz del espectáculo (de Pati Chapoy a Flor Rubio, con escala en Martha Figueroa) dijo que la argentina no llenaría el Auditorio Nacional. Pues no sólo lo llenó: agotó dos fechas. Lo mejor vino después: los mismos que dudaron hicieron fila con cámaras para preguntarle… sobre Nodal. Algunos incluso se fueron del lugar cuando sonó “Con otra”. Y, claro, en redes no perdonaron esto: “Decían que no llenaba, y ahora se pelean por la toma”.

Moraleja: Cazzu no vino a pedir permiso… vino a decir “presente”. 

Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¿Erika González a “Mentiras”? El corte que desató teorías

El nuevo cambio de imagen de Erika González, conductora de "De Primera Mano", encendió las redes. Su corte de pelo generó todo tipo de comentarios: unos aplaudieron el estilo; otros juraron que estaba audicionando, sin querer, para el universo “Mentiras” de Alejandro Gou.

Algunos usuarios fueron más lejos: “Que se lance cantando ‘Pobre secretaria’ cuando salga del foro”, dijeron, comparándola con Mariana Treviño o Paola Gómez. Entre ironías y casting imaginarios, Erika aún no dice nada… pero el público ya la puso en escena.

La conductora desató rumores por su nuevo look. Foto: Captura de pantalla.
La conductora desató rumores por su nuevo look. Foto: Captura de pantalla.

