El K-Pop también conquista Qatar, Jungkook de BTS sorprende en la ceremonia inaugural del Mundial

La espera finalmente terminó, la Copa Mundial de Futbol 2022 ha comenzado y, como ya es costumbre, lo hizo con una ceremonia de inauguración digna de la magnitud de este evento que, reúne a diferentes clubes de futbol soccer, provenientes de países vecinos hasta de las regiones más recónditas que te puedas imaginar, por lo que, por supuesto, tenían que presentarse uno de los artistas mundialmente más conocido, como es el caso de Jeon JungKook, integrante de BTS, la famosa agrupación de K-Pop.

Con 60 mil presentes en el estadio de Al Bayt, Jeon JungKook fue el responsable de abrir el show que ahora da paso al primer encuentro del Mundial de este año, en el que ya se debaten el triunfo Ecuador y el país anfitrión, Qatar.

Durante su actuación, el cantante de 25 años interpretó “Dreamers”, la cual se estrenó a pocas horas que el Mundial diera comienzo, que representa los sonidos característicos del K-Pop.

El cantante surcoreano llegó a Qatar el pasado 15 de noviembre, momento a partir del que se preparó para que su presentación tuviera lugar sin ningún tipo de percance.

Y aunque en este tema JungKook no canta junto con sus otros seis compañeros de grupo, sí cuenta con la colaboración de otro músico, pues “Dreamers” es una canción interpretada a dueto con Fahad Al Kubaisi, un artista qatarí que se ha denominado como un “barítono tierno”. El tema habla de las expectativas, esperanzas y anhelos, emociones presentes en la competición de futbol.



