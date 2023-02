El influencer Damián Cervantes se define de género fluido 

El influencer Damián Cervantes, quien recientemente condujo la alfombra roja de la reciente edición de los TikTok Awards, que se realizaron en Televisa San Ángel, puede darse el lujo de elegir a qué sanitario entrar, pues tiene muy clara su orientación sexual. “Puedo entrar al baño de hombres o mujeres porque soy de género fluido”, dijo antes de entrar al de varones. En su canal de YouTube se ha caracterizado en tocar temas de humor, sus experiencias personales y de asuntos de la comunidad LGBT e, incluso ya ha hecho drag algunas veces.

Rivales primero felicitan y luego critican a Aczino

Para muchos aficionados, el más grande del freestyle y más aún después de su tricampeonato en las batallas Red Bull, el cual consiguió en México, es Azcino. Aunque bajo distintas interpretaciones se alzó con el tercer cinturón de la máxima batalla de freestyle, dice que sus compañeros lo felicitaron ese día, pero días después se enteró de la polémica en su contra. "Todos me felicitaron eufóricamente, todos, todos, ya cuando llegaron a sus casas pusieron sus publicaciones y dije: ‘ah cabrón, está bien, pero ahí todos me abrazaron, me dijeron: tío eres increíble'. Yo me enteré de la polémica dos días después".





Las series de William Levy, entre lo más requerido en el extranjero

Diez talentos son ahora mismo las caras fuertes de Telemundo. William Levy, Samadhi Zendejas, Kimberly Dos Ramos, Chantal Andere, Sergio Sendel, Arap Bethke, Altair Jarabo, María Elisa Camargo, Fabián Ríos y Catherine Siachoque estarán presentes a lo largo de este año con las más grandes apuestas de la cadena hispana, razón por la cual los actores fueron requeridos para presentar los proyectos de 2023 en el reciente upfront en Estados Unidos. Nos cuentan que famosos como el cubano William Levy, quien estrena la nueva versión de “El Conde de Montecristo”, al lado de Esmeralda Pimentel, es garantía de venta en el extranjero, pues aún sus historias pueden ser requeridas aun sin que las hayan terminado de grabar.



