El emotivo reencuentro de Carlos Villagrán "Kiko" con su hija Vanesa, quien lucha contra el cáncer

Vanesa, hija de Carlos Villagrán, "Kiko", se reunió nuevamente con su padre en medio de su lucha contra el cáncer, el cual le fue diagnosticado en junio pasado, la joven de 37 años ha dado detalles a sus seguidores del difícil momento por el que está pasando ya que se le ha comenzado a caer el cabello, por lo que ha hecho uso de pelucas ante este difícil proceso del que espera salir victoriosa.

"Se me está cayendo el cabello ya exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré porque es impactante, para una mujer es muy impresionante", reveló.

La joven, quien dio de qué hablar hace unos meses al revelarse que era parte de un famoso sitio para adultos, desea compartir con sus seguidores cómo afronta la enfermedad, por lo que subió un video en el que modela cinco diferentes pelucas para que el público le ayudara a elegir las favoritas; estilos coloridos, con cabello largo y corto fueron algunos de los estilos que modeló.

Vanesa se reencuentra con su papá "Kiko"

Para Vanesa fue muy alentador volver a ver a su padre, quien tuvo que viajar cuando ella se enteró que padecía cáncer, sin embargo, desde el primer momento contó con el apoyo de su familia, incluído su papá, el famoso actor que le dio vida a uno de los personajes más entrañables de "El Chavo del 8": Kiko, de quien es mánager su hija menor Vanesa.

A través de redes, la joven reflexionó sobre la importancia de su padre y lo hermoso que fue volverlo a ver en medio de su lucha contra el cáncer y la caída de su cabello:

"Te fuiste (no por gusto) cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte yo te voy apoyar. Ahora que estás aquí, como ya te lo dije, me inyectas vitamina y paz en todo sentido, me siento completa y hasta lo de mi caída de cabello se me olvidó solo con tu presencia. Tú, mi mamá, mi hija y mi hermano han sido esenciales para sentirme motivada, para sentirme feliz y para echarle ganas".

Vanesa le hizo un agradecimiento especial a su papá por su apoyo y por la buena vibra, además de las bromas y del buen humor que tiene a pesar de las circunstancias.

"Gracias papeeto boneeto gracias por tu apoyo, por tu buena vibra, por tus bromas, por ser tan positivo, por ser un ejemplo, por escucharme, por aconsejarme, por que eres muy humano, por tu humildad y tu carácter alegre siempre sea cual sea la circunstancia. Juntos y de la mano vamos a superar todo esto. TE AMO".

