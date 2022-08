El emotivo mensaje de Andrea Escalona: celebra 24 años de "Hoy" embarazada y sin Magda

Andrea Escalona está viviendo de manera única el aniversario número 24 del programa "Hoy", la conductora de 35 años, que está embarazada, celebró un año más del matutino de Televisa que fue el último proyecto en el que trabajó su madre Magda Rodríguez antes de morir el 1 de noviembre de 2020.

Escalona, que con un emotivo momento acaba de revelar el sexo de su bebé, celebró por todo lo alto un año más al aire del matutino al que fue invitada por su mamá, sin imaginar en aquel momento lo importante que sería este proyecto para su vida.

En su cuenta de Instagram, Escalona recordó cómo fue que se sumó al matutino en el que Andrea Legarreta y Galilea Montijo son ya rostros conocidos.

"Todavía recuerdo cuando en Nueva York Magda me dijo: '¿Quieres entrar a Hoy?' Le conté sobre el hate de las veces en las que habíamos trabajado juntas y que no había sido nada fácil y me respondió: 'No te pregunte eso y pues seguro no será fácil pero ¡nos la jugamos! ¿Quieres entrar a Hoy?' y le respondí 'SÍ'".

Con unas emotivas palabras fue como agradeció a su madre por haberla sumado a uno de los proyectos más sólidos de la televisión mexicana, donde ha sentido la tristeza más grande de perder a su mamá, pero también donde ha compartido el momento más deseado: estar embarazada.

"Hasta el cielo gracias siempre por todo Magda. Gracias Andrea por seguir el legado y hacerlo tan bien, estoy muy orgullosa de ti. Gracias HOY, me sigo sintiendo en familia pese a todo y sí, a veces no ha sido “fácil” pero es maravilloso, la mejor escuela, el programa más significativo. Aquí perdí a la persona que más he amado, en esos momentos el show me abrazó, me acompañó y no me soltó. Ahora Dios me regala lo que siempre he deseado. Me encanta como nos acompañamos en las buenas y las malas", se lee.

Andrea, quien se mostró muy emocionada y con sentimientos encontrados durante la transmisión de "Hoy", agradeció a sus compañeros, al público y a la empresa por tratarla como verdadera familia.

"Que sígnica Hoy: Ustedes el público siempre cálidos, amorosos y como no si despertamos y desayunamos juntos y nos acompañamos todo los días. A mis compañeros que siempre están y terminan siendo hermanos. En verdad querido Hoy: Muy feliz cumpleaños, sigue brillando, acompañando a las familias en sus hogares, siendo el sueño televiso de muchos y el compañero de todos ¡Larga vida! ¡Vamos por muchos años más!".

Lee también: Andrea Escalona revela el género de su bebé; así fue el emotivo momento

Andrea Legarreta, Paul Stanley y el recién llegado Carlos Arena estuvieron en la celebración de "Hoy", donde Galilea Montijo no figuró porque se encuentra de vacaciones.

Pastel y unas chalupas sellaron la celebración del matunino que fue lanzado el 3 de agosto de 1998, y por el que han desfilado conductores como Alfredo Adame, Fernanda Familiar, Gloria Calzada, Laura Flores, Silvia Lomelí, Juan José Ulloa, Ernesto Laguardia, Reynaldo Rossano, Natalia Téllez entre muchos otros.

Actualmente Andrea Rodríguez está a cargo del programa en sustitución de su hermana Magda Rodríguez, quien tomó la batuta de marzo de 2018 hasta el momento de su muerte.

Lee también: Ferdinando Valencia recuerda a su hijo fallecido: hace tres años murió tras padecer meningitis

rad