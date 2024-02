El embarazo de Rihanna y otros momentos del medio tiempo del Super Bowl que se robaron el show

Cada año, durante 18 semanas, los aficionados al futbol americano esperan con ansias para conocer a los dos equipos que se enfrentarán en uno de los eventos más importantes del deporte, el Super Bowl.

Sin embargo, para el resto del mundo; incluso los mismo aficionados, existe otro motivo para ver este importante juego, y es que justo a la mitad es interrumpido por un espectáculo musical en el que suelen presentarse algunas de las estrellas más grandes de la escena.

A lo largo de los años, y como todo show en vivo, han pasado algunos accidentes o momentos tan icónicos que, sin querer, se han robado los titulares, dejando al artista en segundo término y estos son algunos de ellos.

El embarazo de Rihanna. En 2023 la cantante se unió a la ya larga lista de artistas encargados del medio tiempo para ofrecer un espectáculo de primer nivel.

La originaria de Barbados usó una plataforma transparente suspendida por los aires, misma que daba la ilusión de verla volar. Pero lo que desvió la atención de sus bailes e interpretaciones fue la pancita que lució durante toda su presentación y con la que reveló, a nivel mundial, que estaba esperando a su segundo hijo. Ella misma ha confesado que en realidad nada de esto estuvo planeado, pero un accidente con el vestuario terminó por dejar al descubierto su pequeño secreto.





Rihanna. Foto: Timothy A. Clary/AFP





Janet Jackson y su accidente de vestuario. Pasamos de la sorpresa a lo polémico. En 2004 la NFL eligió a la cantante Janet Jackson para actuar en el show de medio tiempo. La final se llevó a cabo el 1 de febrero y todo ocurría con normalidad.

Jackson pisó el escenario muy puntual y de inmediato contagió a los asistentes con su energía e impresionantes coreografías; hasta que su invitado sorpresa, Justin Timberlake, apareció para cantar a dúo el tema "Rock Your Body". La polémica se suscitó cuando, al final de la canción, el exN*SYNC arrancó una parte del vestuario de Janet, dejando al descubierto uno de sus pechos adornado con una pezonera en forma de sol. El incidente duró menos de un segundo, pues la transmisión inmediatamente fue cortada; sin embargo, fue tiempo suficiente para que quedara en la memoria de los más de 150 millones de espectadores que lo presenciaron.





Este incidente sepultó la carrera de la cantante. Foto: Archivo AP





Los tres Michael Jackson en el Super Bowl número 27. El primer espectáculo de medio tiempo tenía que ser el más recordado de la historia, no solo porque contó con la presentación del legendario creador del "moonwalk", sino porque fue algo nunca antes visto.

Jackson estuvo en el escenario por tan solo 12 minutos, en los que interpretó éxitos como "Billie Jean", "Jam" y "We are the world", pero los primeros segundo del show son los que causaron que el mundo siga hablando de él. Los Búfalos iban perdiendo ante los Vaqueros, pero el momento de ir a los vestidores y dejar al "Rey del pop" a cargo de la noche había llegado.

Un reloj comenzó a marcar la cuenta regresiva para el Michael apareciera y, de pronto, como por arte de magia la figura del cantante apareció en lo alto de una enorme pantalla. Lo mismo ocurrió en el monitor ubicado hasta el otro extremo del estadio y segundos más tarde el verdadero Michael emergió del escenario para ofrecer un concierto inolvidable.









M.I.A hace la "Britneyseñal" a la cámara. En 2012, además del ganador del partido, el mundo entero esperaba ver a Madonna, quien había sido anunciada como la estrella que cantaría ese año.

"La Reina del pop" llegó hasta la cancha simulando ser una emperatriz, vestida completamente de dorado. La presentación incluyó acróbatas, cientos de bailarines y la participación de LMFAO, Nicki Minaj y la rapera británica M.I.A., que terminó por opacar a la cantante al mostrar su dedo medio ante la cámara.

Homenaje de U2 a las víctimas del 9/11. En 2001 la historia de E.U cambió para siempre por el trágico atentado que sufrieron las Torres Gemelas de Nueva York y en el que perdieron la vida cientos de personas. Un año más tarde, el grupo U2 decidió honrar sus memorias durante el espectáculo del Super Bowl. Mientras interpretaban el tema "Where the Streets Have No Name”, se proyectaron los nombres de las víctimas en la pantalla, un gesto que conmovió a los asistentes y al mundo entero.





La banda irlandesa conmovió al mundo entero al proyectar los nombres de las vícitmas del 9/11 durante su actuación. Foto: Captura de pantalla.





