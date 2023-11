El director David Leitch nos presenta "Fall Guy", la nueva cinta de acción protagonizada por Ryan Gosling

El director de cine David Leitch tuvo que caminar en plataformas de alambre y mantenerse colgado en un arnés a cientos de pies del suelo, para lograr su labor como doble de riesgo, pues así comenzó su carrera.

Algunas de las escenas más difíciles, recuerda, fueron durante el rodaje de “Matrix”, pero también trabajó en cintas de mucha acción doblando a Brad Pitt y Jean-Claude Van Damme, y aunque en muchas ocasiones arriesgó su vida por la realización de una película, sin ser reconocido, reconoce que su labor era impulsada por una pasión.

“Los artistas que hacen una película lo hacen porque les encanta. No lo hacen por el dinero, no lo harían durante 15 horas en el set y en las noches frías o bajo la lluvia si no les encantara”, afirma Leitch en una entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL.

Lee también: ¿Qué ver?: La película romántica que nos hizo odiar a Ryan Gosling

Para el director de cintas como “John Wick” y “Tren Bala” la labor de las personas que están detrás de la cámara y especialmente la de los dobles de riesgo o stunt, es tan importante que les dedicó una cinta.

Basada en la serie homónima de los años 80, “Fall Guy” es la nueva película del cineasta estadounidense, quien dirigió a Ryan Gosling en el papel protagonista de Colt Seavers, un stunt que usa sus habilidades como doble de riesgo para ser un cazarecompensas fuera del set.

“Es una carta de amor al cine y a mi experiencia como stunt; a todos los stunts que trabajan duro para hacer estas películas, quería transmitir las emociones que hay detrás y la sensación de esperar para ver todos los emocionantes saltos de autos y acrobacias que fueron reales y peligrosas”, dice Leitch.

Durante el trailer de la película, que acaba de ser revelado hoy, se puede ver a Gosling conduciendo a toda velocidad frente a los ojos de Gail (Emily Blunt), una maquilladora protésica con la que tiene una conexión romántica en una difícil situación. Luego todo se complica cuando la estrella para la que hizo el doble hace mucho tiempo de pronto desaparece y él tendrá que comenzar a investigar.

Lee también: Margot Robbie y Ryan Gosling: ¿Hubo igualdad en el sueldo de ambos actores en "Barbie"?

Junto a el realizador, la productora Kelly McCormick produce esta cinta, a través de la cual quieren mostrar el universo detrás de las personas que se dedican a esto y para ello se apoyaron de la instalación de diseño de acción y acrobacias que tienen en su empresa productora.

“Es una oportunidad de mostrar lo hermoso detrás de las personas que han elegido esta carrer (Stunt), que tienen habilidades especiales y son personas reales poniendo todo en juego con un peligro real y, sin embargo, su trabajo es ocultar su rostro para no ser vistos, por lo que se necesita un carácter realmente especial para hacerlo, luchan hasta el final para obtener el mejor trabajo posible y a veces no los reconocen; creo que hay una conexión real entre eso y cómo se siente la gente y en su día a día”, señaló Kelly McCormick.

Con un reparto que se complementa de actores como Aaron Taylor-Johnson, Windstone Duke y Hannah Waddingham, la película se grabó en Australia el año pasado y llegará a los cines en marzo del 2024.

Lee también: La mujer que acercó a Ryan Gosling al mundo rosa de Barbie

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc