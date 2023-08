Margot Robbie y Ryan Gosling: ¿Hubo igualdad en el sueldo de ambos actores en "Barbie"?

Una de las películas más esperadas del año sin duda fue "Barbie" que vive sus últimas semanas de exhibición luego de su avasallante estreno.

La cinta llamó la atención del público desde el inicio y posterior a su estreno creó todo tipo de discusiones en torno a su trama, y dentro de los detalles que el público quiere saber es cuánto cobraron sus protagonistas.

Por una parte está la actriz Margot Robbie, quien cuenta con un historial de películas sobresalientes como "El Lobo de Wall Street", "Escuadrón Suicida", o "Once Upon a Time in Hollywood", por lo que la actriz llega ya con un prestigio ganado en la industria por sus memorables actuaciones, pero su compañero a cuadro Ryan Gosling no se queda atrás en este rubro.

El actor ha protagonizado cintas aclamadas por la crítica como "Blade Runner, Lala Land, o Drive donde interpretó a un psicópata.

Con ambos historiales el resultado bajo la dirección de Greta Grewig era prácticamente asegurado, y después de su primera semana de exhibición se comprobó que sí.

Con un público volcado a las salas, que se llenaron de color de rosa, la película se ha convertido rápidamente en la tercera más lucrativa del año superando ya los 1100 millones de dólares de taquilla mundial.

Lee también: La película de Barbie es una introducción al feminismo: activistas reaccionan

¿Cuánto ganaron sus protagonistas?

El porcentaje de las ganancias para ambos actores fue el mismo, donde de los 145 millones que se invirtieron en la película, 26 millones fueron exclusivamente para la ganancia de los actores, sin contar el porcentaje, que no se ha dado a conocer que obtendrán por la taquilla.

Lo que da como resultado una ganancia para cada uno de 12.5 millones de dólares por haber protagonizado la cinta; sin embargo, aunque se decidió la equidad en las ganancias, es probable que Margot sí reciba un mayor porcentaje de ganancia ya que su productora LuckyChap Entertainment fue una de las que participaron en la cinta.