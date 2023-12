El día que Robbie Williams le robó un beso a Anahí

Hoy, tanto Anahí como Robbie Williams están casados y tienen una familia con hijos, pero hace 18 años, no tenían ningún compromiso que impidiera que se dieran un beso arriba del escenario pues, en una de las visitas del cantante inglés a nuestro país, no aguantó la tentación y la besó en los labios, causando la euforia del público, pero, sobre todo, de la cantante que no ocultó su sorpresa y hasta saltó de emoción.

En 2005, RBD se encontraba en su apogeo, con el lanzamiento de su primer álbum, que se posicionaba en las listas de la música más sonada, a la par que sus fanáticas y fanáticos esperaban cada tarde la emisión de la telenovela "Rebelde". Por eso, no fue sorpresa cuando la agrupación fue nominada en diferentes categorías a los premio Oye!, uno de los más importantes de la época.

RBD compitió en varias categorías, de las cuales se llevó el reconocimiento como "Artista revelación" y "Grupo pop latino", galardones que ya vaticinaban todo el éxito que les faltaba experimentar y que, todavía hoy, a 19 años de su lanzamiento, siguen disfrutando con su reciente gira de reencuentro, el "Soy Rebelde Tour", que finalizó el pasado 21 de diciembre.

Pero el grupo mexicano no fue el único que se dio cinta en el evento, al cual también fueron convocados artistas extranjeros, como fue el caso de Robbie Williams que, por esa época recogía los frutos que le dejó su tema "Radio", el cual fue incluido en su segundo disco de éxitos.

De hecho, los Oye! también lo premiaron, en la categoría de Canción del año, por lo que viajó desde su natal Stoke-on-Trent, Inglaterra, a nuestro país.

Los premios se entregaron en el Zócalo de nuestra ciudad, logrando conjuntar a un aproximado de 110 mil asistentes, y fueron conducidos por Adal Ramones que, ya entrada la noche, convocó a Anahí arriba del escenario para que entregara el galardón que correspondería a Canción del año en inglés.

Cuando la joven que, en esa época tenía 22 años, abrió el sobre y vio el nombre del cantante, expresó en un grito emocionado que se trataba de Robbie Williams, quien subió rápidamente al escenario para recibir su premio, no sin antes reparar en la belleza de Anahí, por lo que, con toda seguridad, se acercó a ella y le dio un beso en los labios que fue bien recibido por la cantante, quien no se movió y hasta cerró los ojos mientras era besada.

Al soltarse, Anahí hizo una expresión de desmayo y Robbie de fascinación, mientras, este se acercaba al micrófono y agradecía por el apoyo y gran cariño que sus fans mexicanas y mexicanos le mostraban.

Y aunque la participación de Anahí en el escenario ya había terminado, mientras caminaba detrás del cantante, que daba su discurso, se detuvo un minuto para hacer un gesto de complicidad con el público, luego del tremendo beso que recibió.

