Anahí llega fuerte al Foro Sol

“Jamás pensé en dejar los escenarios”, responde Anahí en entrevista con EL UNIVERSAL.

La cantante se siente fuerte para encarar esta noche el primer concierto de RBD en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su Soy Rebelde Tour, aunque en fechas pasadas el panorama se veía distinto:

Hace una semana abandonó el escenario en ambulancia durante uno de sus shows en Brasil, debido a una infección en los riñones que le provocó un fuerte dolor, pero eso nunca la hizo pensar en dejar la gira. Tampoco cuando a tres meses de arrancar los shows —que iniciaron en junio— se lesionó el tímpano por un molde de un auricular mal realizado.

“El día que tuve que salir por el dolor llevaba una preocupación enorme. Nunca pensé pasar por eso, pero gracias a la comprensión de mis hermanos de RBD y al público, que fueron generosos, todo pasó rápido”, dice la cantante.

Nueva etapa

Junto a Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, y esta vez sin Alfonso Herrera, Anahí decidió volver como parte del grupo nacido en 2004 a raíz de la telenovela de Pedro Damián Rebelde (adaptación de la argentina Rebelde way). Pero es sincera al señalar que las cosas han cambiado y se ha vuelto complicado mantener el ritmo que llevaran hace casi 20 años, por ejemplo, ahora que las tres mujeres del grupo son mamás.

“Ahora tengo 40 años y soy mamá. El no estar con mis hijos todo el tiempo puede ser difícil, pero gracias a Dios viajan conmigo, eso es una bendición” cuenta Anahí.

Son sus hijos y su esposo, el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, los que la han ayudado a seguir en esta etapa.

“Mi familia es mi prioridad. Sin el apoyo de mi esposo, que ha sido mi motor para volver a estar aquí, no hubiera sido lo mismo. Al principio no lo entendían (sus hijos) pero ahora lo disfrutan, les emociona ser parte de esto. Yo soy la persona más feliz cuando los he podido tener en el escenario como invitados”, asegura.

La madurez que ha adquirido con los años también la tienen sus compañeros, y a diferencia de las primeras giras del grupo, realizadas entre 2005 y 2009, esa madurez que comparten también ha ayudado a la cantante a continuar, gracias a la forma en que se ha fortalecido su vínculo.

“Ahora que somos más grandes tenemos más cosas en común. Estamos conectados por la emoción de lo que vivimos en el escenario. Ver el esfuerzo que cada persona que va al concierto hace para estar con nosotros nos hace dar lo mejor de nosotros en cada show”.

Actualmente la gira de los intérpretes de “Sólo quédate en silencio” es la número uno del último mes, según el sitio Pollstar, con poco más de 17 millones de dólares recaudados en taquilla, a la que piensan sumar con sus seis fechas en el Foro Sol, y una más en el Estadio Azteca.

“Estoy muy agradecida con todo lo que hemos logrado, no lo imaginábamos. Todo esto se lo debemos a todo ese público que nos esperó pacientemente”, expresa Anahí.