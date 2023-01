El día que Paco Stanley entrevistó a Shakira y hablaron del amor y el matrimonio

Shakira tenía 19 años y había sacado tres discos cuando fue entrevistada por Paco Stanley en su programa “Pacatelas”, era 1996 y la colombiana vino a México a presentar su disco “Pies descalzos”, además de cantar, la intérprete y el conductor conversaron sobre el amor, el matrimonio y los hijos.

Con cabello negro y look oscuro, Shakira se mostró muy sonriente con Stanley, quien chuleó su belleza y aplaudió el talento que ya la colocaban en ese momento en una figura famosa e importante en Colombia.

La joven artista dijo que no tenía novio y presumió que desde los ocho años componía canciones románticas llenas de mucho idealismo; confesó que era muy soñadora, y que eso era la materia prima para poder componer canciones.

Cuando Paco le preguntó si era una mujer romántica, la intéprete de "Monotonía" respondió:

“El romanticismo que creo que me sobra no es tanto el de escribir cartas de amor ni pensar que cuando venga tu novio a visitarte pongas velas, no, ese tipo de cosas pueden ser consideradas romanticismo, pero el romanticismo esencial es aprender a encontrar en lo ordinario lo maravilloso de lo extraordinario”.

Shakira no se veía casada pero sí con hijos

A 27 años de aquella emisión en TV Azteca, la vida de Shakira ha cambiado por completo; mantuvo una relación sentimental de 12 años con Piqué, tuvieron dos hijos y la historia de su separación sigue dando de qué hablar, actualmente por el lanzamiento del tema "Bizarrap Music Sessions #53", en el que destapa detalles de la infidelidad que vivió con el exfutbolista.

Shakira y Piqué nunca se casaron, y en la entrevista de Stanley, él la cuestiona sobre este tipo de unión, el matrimonio, y si ha pensado en ello.

"Lo he pensado; no creo que exista una edad apropiada ni una condición específica, yo creo que es cuando realmente te sientas preparado para convivir con otra persona; todavía no estoy preparada", dijo entonces.

Lo que sí aseguró hace casi tres décadas, es que tendría hijos a pesar de que el mundo estaba cada vez más complicado.

"Creo que se puede dar la transformación en algún momento, y si no es aquí, entonces en el otro (mundo), pero así como me dieron la oportunidad de venir a este mundo, yo se las daría a mis hijos", expresó antes de cantar "Pies descalzos".

Tres años después, en 1999, Paco Stanley fue asesinado a las afueras de un conocido restaurante de la Ciudad de México.



