El día que Juan Gabriel fue rechazado por Andrés García

A lo largo de su carrera Andrés García supo cosechar muchos amigos en el ambiente. El hecho de haber participado en cientos de producciones televisivas y cinematográficas provocaba que todo el tiempo estuviera conociendo personas nuevas. A él le encantaba rodearse de amistades y prueba de ello son las fiestas que hacían en su casa semanalmente.

Juan Gabriel era uno de ellos. Si bien el cantante no se movía por el ambiente del cine y la televisión, lo cierto es que era tan famoso como García. En el algún punto de la historia llegaron a conocerse y forjaron una gran amistad. Incluso entre ellos supieron guardar muchos secretos que poco a poco can saliendo a la luz.

Ha sido Andrés García quien ha ido confesando algunos de ellos en diferentes programas. Los misterios de su amistad con el artista de mayor éxito en América Latina siempre fueron motivo de análisis por sus seguidores y la prensa. Así que cada vez que pueden le han preguntado por el tema.

Cómo fue el día en que Juan Gabriel fue rechazado por Andrés García

Juan Gabriel llegó a invertir grandes sumas de dinero en propiedades. Una de las más lujosas que compró fue la de Acapulco. Allí era donde su amigo realizaba las populares fiestas que congregaban a todo el jet set mexicano. Hace un tiempo debió devolvérsela y es allí donde vive por prescripción médica.

Sin embargo, hubo un momento en que no todo estuvo bien en esta amistad. Se dice que Juan Gabriel terminó enamorándose de su amigo y declarándole su amor. Pero Andrés García no solo es heterosexual, sino que además sus romances con mujeres son más que famosos. Así que no le quedó otra que rechazarlo.