El día que Héctor Bonilla le dio una patada al director

Hace un sexenio, durante el primer día del rodaje de "Un padre no tan padre", Héctor Bonilla golpeó al director,

Pero no fue violento, sino como una manera de darle la patadita de la suerte al debutante realizador Raúl Martínez, quien desde entonces contabiliza cuatro filmes más, incluida la secuela con Bonilla, "Una navidad no tan padre".

“El primer día de rodaje me dio una patada en el cul…como deseo de buena suerte en mi carrera cinematográfica. No pude tener un mejor padrino”, recuerda Martínez.

“Recuerdo cómo me imponía su trayectoria pero desde el primer día que lo conocí me dijo: ‘Yo estoy aquí para hacer lo que tú me digas. El cine es una historia narrada desde el punto de vista del director’”, agrega.

Durante su carrera, Bonilla quien falleció ayer tras cuatro años de luchar contra el cáncer, participó en cerca de 100 largometrajes, entre ellos "Rojo amanecer", "El bulto" y "La leyenda de una máscara".

Durante su enfermedad participó en media docena de proyectos como el cortometraje "Un balón" y el filme "Dime cuando tú".

“”No he vuelto a trabajar con alguien, y no sé si volveré a hacerlo, tan profesional, tan dedicado y tan buen compañero como lo fue Héctor. Agradezco haber tenido la enorme fortuna de “compartir un instante de vida”, como él decía, con él”, apunta Martínez.

Desde la noticia de su muerte, compañeros de Bonilla como Demian Bichir, Florinda Meza, Eduardo España y Héctor Suárez Gomiz, han externado sus condolencias.

"Quedamos huérfanos de tu querida presencia, pero nos consuela la vida que vivimos juntos", escribió Bichir en su cuenta de Twitter.



