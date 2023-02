El día que el actor Juan Pablo Urrego conoció al “Popeye", jefe de sicarios de Pablo Escobar

El día que Juan Pablo Urrego conoció al “Popeye”, quien fuera jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, notó que éste llamaba “amigos” a todos aunque no los conociera, pero con la frialdad de clavar un puñal en la espalda.

“Era mentiroso, era lo que más observé, y al final pensé que ocupó un poco ese rol en la organización”, recuerda el actor colombiano.

El encuentro no fue fortuito. Urrego lo había incentivado porque estaba preparando la serie “Sobreviviendo a Escobar, alias el J.J”, donde encarnaría al “Popeye”, acusado de cientos de asesinatos, cuyo nombre real era John Jairo Velásquez.

“Si tuve temor, porque era un personaje polémico que acababa de salir de la cárcel, de abrir un canal en youtube estaba en boca de todos. Tenía los dos lados; amores y odios, gente que lo admiraba y también mucho odio y rencor”, recuerda.

Lee también: Pati Chapoy responde a las críticas en su contra, usuarios la hunden

“De las características de él que traté de incorporar era su rapidez a la hora de hablar y vi, sin conocer la historia real, que él se acomodaba en el mejor bando, no le importaba en qué bando estar con tal de sobrevivir y lo hacía muy bien con las palabras”, agrega.

La serie se estrena el próximo lunes por la señal de A&E en horario de las 22:00 horas. El actor de "El cartel de los sapos: el origen" y "Goles en contra", está sorprendido de que seis años después del lanzamiento original, la producción siga viéndose.

El “Popeye” tomó su apodo por el mentón pronunciado que tenía. Formó parte del Cártel de Medellín, uno de los más poderosos de los 80, siendo casi el brazo derecho armado de Escobar.

Entró a prisión en 1991 luego de que su patrón negoció su entrega a cambio de una celda cómoda, por lo que se sentía protegido. Pero Escobar salió de prisión al año siguiente y en 1992 fue muerto a manos del gobierno colombiano.

Lee también: La pregunta que Pepe Aguilar no dejó contestar a su hija Ángela

“Para mí ha sido de las épocas más tristes del pais (por la violencia del narco) y aquí era tratar de hacerlo con toda la responsabilidad del caso en donde estos personajes no pueden salir victoriosos”, dice Urrego, de 36 años.

“La serie está bien escrita con tintes de ficción, es cómo en la cárcel empieza a sobrevivir a los cárteles, a la guerrilla, siempre lo vi como un ratón en una jaula de gatos”, añade.

Luego de ese único encuentro físico con el ex sicario, no volvió a tener contacto con él más que mediante algunos mensajes de voz.

Así que cuando “Popeye” falleció en 2020 a causa del cáncer, la noticia le sorprendió.

“Fue generoso conmigo, me respondió todo (para el personaje) y luego quedamos en contacto telefónico, me mandaba notas de voz, pero nunca más tuve contacto (presencial). Pensé que no había muerto en su ley, creo que él quería morir de otra manera”, expresa.

En “Sobreviviendo a Escobar, alias el J.J” también actuán Amparo Grisales,Pacho Rueda, Elkin Díaz y Camilo Sáenz.