El Día del Niño se extenderá gracias al puente del 1 de mayo; así que los festejos pueden continuar con un maratón de películas disponibles en streaming.

Animación clásica, comedia irreverente y propuestas recientes conviven en un catálogo que permite celebrar con historias que conectan con distintas edades, sin importar si es la primera vez que se ven o si regresan como un ritual familiar.

Aquí te dejamos una lista de 5 películas, todas disponibles en streaming.

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"Shrek". Un ogro solitario ve invadido su pantano por criaturas de cuentos de hadas desterradas por un gobernante obsesivo. Para recuperar su hogar, acepta rescatar a una princesa, pero el viaje termina cambiando su forma de entender el amor y la identidad. Esta película de 2001 es un clásico infantil que nunca falla.

Disponible: Netflix

"The Swan Princess" (La princesa encantada). Estrenada en 1994, cuenta la historia de la princesa Odette, quien es secuestrada por un hechicero que la convierte en cisne durante el día. Solo un acto de amor verdadero puede romper el hechizo, mientras el príncipe Derek intenta encontrarla y salvarla.

Disponible: Netflix

"Minions". La premisa de esta película de 2015 es la historia de estas criaturas amarillas que han servido a villanos a lo largo de la historia, pero su torpeza los deja sin líder. Tres de ellos emprenden un viaje para encontrar al nuevo jefe perfecto, lo que los lleva a una convención de villanos y a cruzarse con la peor supervillana de todas.

Disponible: HBO Max

Estas pequeñas criaturas sacarán las más grandes carcajadas. (Photo: Archive)

"Scary Godmother: Halloween Spooktakular"(Mi madrina es una hechicera). Basada en la obra de Jill Thompson, una niña es llevada por su madrina a un mundo lleno de monstruos durante Halloween. Lo que comienza como un intento por asustarla termina convirtiéndose en una lección sobre la amistad y la aceptación de lo diferente, una gran historia para niños.

Disponible: Youtube.

"KPop Demon Hunters". Un grupo de estrellas del K-pop lleva una doble vida como cazadoras de demonios. Mientras enfrentan a una banda rival que oculta un secreto sobrenatural, también lidian con la presión de la fama y su identidad. Esta película ganadora del Oscar y del Grammy es la favorita de los niños de estas nuevas generaciones.

Disponible: Netflix