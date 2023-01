El detalle clave que puso en duda el casamiento de JLo y Ben Affleck

La vida dio muchas vueltas para Jennifer Lopez y Ben Affleck, y casi 20 años después de su romance fallido, dieron el sí frente al altar en agosto de 2022. Los actores suelen presumir su amor en las redes sociales y en los eventos de carácter público, por eso es que conforman una de las parejas del momento.

Pero antes de casarse con Ben, JLo tuvo otros pensamientos que compartió con el público en una entrevista con un programa de televisión. La actriz mencionó que cuando filmaba la película de Amazon Prime Video, “Shotgun Wedding” (2022), dudó en volverse a casar porque quería y sentía que debía estar sola.

"Estábamos en diferentes etapas cuando filmamos Shotgun Wedding", fue lo que dijo la intérprete de “On the floor” para el programa “Ventaneando” de TV Azteca. La artista de 53 años hizo referencia al sentimiento de queres estar sola que sentía. “Eso es lo que aprendí de esta película, vivir mis siguientes años en donde lo único que quería era casarme conmigo misma. Eso es en lo que más me concentro en mi vida personal, esas son las cosas que realmente importan para mí".

Jennifer dejó clara cuál es su postura en la vida: "Creo que vivimos en un mundo en el que ya no existen las reglas". Además resaltó el hecho de vivir la vida según las necesidades y aspiraciones propias y no enfocados en lo que dicen los demás o lo que se espera de tal persona: “Creo que tienes que seguir tu propio viaje como persona y hacer tu vida mientras estás sola. A lo mejor, hay gente que nunca se casa o algunos se casan cinco o seis veces, no importa [...] Esto se trata sobre ser fiel a ti mismo y descubrir quién eres. Todos hacemos las cosas bien, pero también cometemos errores, esa es la vida, es el porqué estamos aquí".

Finalmente, “la diva del Bronx” mencionó que sus trabajos artísticos siempre tienen relación con sus experiencias. "El tipo de películas que hago, que casi siempre son comedias románticas, siempre tienen que ver con mi vida personal en diferentes situaciones; ya sabes, el súper vestido y las grandes expectativas que tienen sobre las bodas, si al final del día solo se trata de dos personas y el compromiso que tienen entre ellas", fue lo que dijo la también bailarina que cambió de opinión y decidió casarse con quien fue su novio en los años 2000.