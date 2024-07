El destino que tendrán las cenizas de Pato Levy, hijo de Talina Fernández

A dos semanas de la muerte de Pato Levy, su hermano Coco habla del destino que tendrán sus cenizas, las cuales serán divididas y esparcidas en diferentes sitios, pero uno de estos lugares será a lado de su madre Talina Fernández y su hermana Mariana.

Este fin de semana, Coco organizó una misa en memoria de su madre, "la dama del buen decir", por su aniversario luctuoso.

A la cita se dieron cita medios y familiares y aunque no llegó toda la familia, Coco destacó que el sólo hecho de que tuvieran en sus pensamientos, tanto a Talina como a Pato, era más que suficiente.

Lee también: Pato Levy "se quería ir con Talina": Horacio Villalobos

"Todos están convocados, todos están invitados, no importa que no vengan físicamente, cada quien tiene su vida, todos están con nosotros en el corazón. De repente me han llamado algunos (para decirme): ´-No voy a poder ir´, no importa, ya estás... si pensaste en mi madre, pensaste en mi Pato estás aquí", consideró.

Coco contó que parte de las cenizas de su hermano serán trasladadas al bosque en donde ya descansan los restos de Mariana y doña Talina, pues de esta manera la familia volverá a reunirse.

"Un bosque maravilloso, en donde pusimos parte de los restos de Mariana, parte de los retos de mi mamá, voy a llevar parte de los restos de Pato a ese claro de bosque muy pronto", indicó.

También expresó que tendrá que hablar con la madre de los hijos de Pato, Pedro y Juan, para decidir en qué otras partes se esparcirán sus cenizas; lo único que tiene claro es que ocurrirá en espacios estratégicos, en los que su hermano solía pasar tiempo, pues siempre fue un hombre apasionado por viajar.

"Hay todavía una duda, lo tengo que hablar con sus hijos, con la madre de sus hijos y encontrar este lugar, es que Pato amaba muchos lugares, era muy aventurero, muy naturalista, entonces hay lugares padres que nos hacen pensar en Pato; llevar un poquito de sus cenizas a diferentes lugares porque él era un viajador del mundo padrísimo", dijo con visible nostalgia.

Lee también: Pato Levy falleció dormido: "la muerte de los justos", dice su hermano Coco

Reconoció que, a dos semanas de la partida de Pato, padece hondamente su ausencia, pues a pesar de que tenían personalidades muy distintas, que los hacían discutir frecuentemente, estuvieron juntos prácticamente toda la vida, pues cabe recordar que sólo se llevan un año de diferencia; Cono nació en 1967 y su hermano en 1968.

"Era muy diferente a mí, éramos hermanos, fuimos quienes nos acompañamos, quienes dormimos en el mismo cuarto toda nuestra juventud y cuando éramos niños, era mi compañero de 55 años y, no tenerlo, se ha llevado parte de mí, no esperaba que fuera tan difícil no tenerlo", expresó.

El hijo de Talina confió que, con la ayuda de su pareja actual, la actriz Sussan Taunton, ha asistido a terapia, pues sabe que es una de las formas correctas que atender al duelo que enfrenta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc