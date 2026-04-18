Antes de codirigir la cinta de terror El despertar, cuyo estreno mundial será mañana en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, a José Luis Rugeles y a Jaime Osorio Márquez los unían esas risas y charlas que mantenían mientras paseaban a sus perros.

“Nuestra amistad era muy profunda que atravesaba todo: el trabajo, la vida, nuestras familias, el día a día. Nuestros paseos por el parque se convirtieron en un espacio donde íbamos narrando esta película, mis proyectos, intercambiando ideas todo el tiempo”, recuerda José Luis en entrevista.

Y claro que hubo reveses. El cineasta colombiano describe uno casi insignificante: sus perros se pelearon, acabando así con un ritual de casi dos horas diarias de compartir esas caminatas con sus canes, que, con todo, define como “un ejercicio de mucha generosidad y de un intercambio muy valioso”.

En El despertar, una unidad militar invade territorio sagrado en la selva y enfrenta una amenaza que desborda su control y la percepción de todos. Foto: Rhayuela Films

Pero hubo otro mucho más profundo y doloroso, cuando en sus charlas Jaime le comunicó a su amigo su diagnóstico de cáncer, iniciando así un largo proceso que concluyó cuando el realizador de 46 años decidió recurrir a la eutanasia, legal en el país sudamericano, en las vísperas de Navidad de 2021.

Lo hizo sin aspavientos, con el rodaje del filme inconcluso y con el respeto de toda la producción hacia su decisión.

“Hubo momentos en los que él me llamaba y me decía: ‘Chepe, por favor, quiero que dirijas este día porque me siento mal’. Yo le respondía que no, que yo lo acompañaba, que él lo hiciera. Pero él insistía”, recuerda José Luis, quien asumió el proyecto y lo terminó.

“Siempre parecía estar bien, incluso mejor que uno. Cuando yo le contaba lo que quería hacer, se emocionaba y me decía: ‘Sí, hazlo así’. Entonces yo empezaba a rodar y él se iba. Lo que yo no sabía en ese momento es que se estaba yendo a una ambulancia que teníamos en el set, donde recibía oxígeno”, cuenta Rugeles, conmovido.

Adiós anticipado

En Colombia, la eutanasia es legal siempre que el paciente exprese su voluntad, cuente con un diagnóstico de enfermedad incurable y reciba la supervisión de un médico.

En México no. Aquí, la ley de ciertos estados permite rechazar tratamientos y evitar que la vida se prolongue artificialmente, pero no intervenir para provocar la muerte.

El cine ha rodeado ese dilema desde hace años, con historias como Mar adentro, de Alejandro Amenábar, que reconstruye el caso real de Ramón Sampedro, un hombre que pasó casi 30 años postrado y luchó por el derecho a morir.

Más reciente, La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, sigue a una mujer con cáncer que decide poner fin a su vida y le pide a una amiga que su soporte.

En la vida real, dentro del cine, uno de los casos más visibles es el del director Jean-Luc Godard, quien recurrió a muerte asistida en 2022.

El caso de Osorio, no obstante, no se volvió discusión pública en su país, sino como una decisión tomada tras un proceso largo.

“Hizo todo en la vida como se le dio la gana, incluso decidir su muerte digna. No lo venció la enfermedad y nada lo mató”, escribió el director Jorge Forero cuando se dio a conocer la noticia.

De la mano de Rugeles, la producción decidió continuar el proyecto con la visión original del director, amante del realismo mágico.

El despertar sigue a una unidad militar que invade un territorio sagrado protegido por Mobuya, una entidad ancestral. La historia aborda procesos históricos y violentos de la conquista.

“Ahí está la magia de Jaime. No solo son problemas externos: cada personaje carga con sus propios demonios”, destaca el director.

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