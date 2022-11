El desconocido nivel de estudios de Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz

La esposa de Eduin Caz cada vez cobra más popularidad. Daisy Anahy se ha transformado en una especie de “primera dama” para los seguidores de Grupo Firme. Después de todo ellos están juntos desde mucho antes que el vocalista se transformara en una celebridad. Ahora van a ser padres por tercera vez y muchos se preguntan cómo es en verdad la mujer que está detrás de su éxito.

Lee también: Yuridia lanza un ultimátum a Eduin Caz y enciende las alarmas en Grupo Firme

Pese a lo que muchos creen, tanto Eduin Caz como Daisy Anahy tienen estudios. Los dos siempre sintieron la necesidad de prepararse sin importar hasta dónde llegara Grupo Firme. El vocalista logró recibirse en mercadotecnia hace un tiempo e incluso lo anunció desde sus redes sociales. Su esposa siempre estuvo detrás de él empujándolo para que lograrla completarlos mientras iba de recital en recital.



Daisy Anahy también obtuvo un título y lo hizo incluso mucho antes que Eduin Caz. Fue en el 2018 cuando ella logró la satisfacción de haber llegado a la meta. Sin embargo, y aunque bien podría utilizar su profesión en la agrupación de su marido, hasta el momento no se sabe si ha logrado ejercer la licenciatura que eligió y que por cierto no es para nada sencilla.

Cuál es el nivel de estudios de Daisy Anahy

En redes sociales Daisy Anahy aseguró hace casi cuatro años que se había recibido en la Universidad de Tijuana. La creadora de contendidos obtuvo el título de Licenciada en Derecho luego de un largo tiempo de sacrificios. Desde la puerta de la casa de estudios compartió aquel día la foto con toga y birrete feliz con su logro.

Lee también: ¿Por qué Yalitza Aparicio sigue soltera?

“Siempre me preguntan que siento porque mi esposo está rodeado de tanta gente, de viaje, trabaje y trabaje, ¿que si soy celosa? ¿Que si lo extraño? Y la respuesta a todo esto es que me siento feliz, completa, es un sueño que está viviendo y si él es feliz lo soy también siempre soñamos con esto”, sostuvo la esposa de Eduin Caz.

“Cuando teníamos 16 y escuchábamos música solo recuerdo que decía imagínate cuando yo sea así de famoso y hoy lo es y no tengo nada que decir al respecto yo lo apoyo infinitamente y estemos o no es nuestro sueño, mi Rey tiene tanta gente gritando su nombre que me llena de amor. Felicidades vida mía eres grande", agregó Daisy Anahy el día en que su marido se recibió.