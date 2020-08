El Covid-19 y los abusos unen a trabajadores audiovisuales

Para detener las prácticas que violentan sus derechos laborales y humanos, entre ellas contratos donde se alude al Covid-19, más de 20 asociaciones de la industria audiovisual han formado la Unión Mexicana de Asociaciones Cinematográficas.

Hace unos días comenzaron a circular un par de documentos en los que se solicitaba a quienes laboraba en publicidad liberar a casas productoras de cualquier reclamación, acción, responsabilidad y demanda, en caso de contraer coronavirus.

Ese y otros abusos hicieron unirse, entre otros, a la Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía, la Asociación de Cinefotógrafas, la Asociación Mexicana de Gaffers y Técnicos Cinematográficos y la Asociación Nacional de Técnicos de Cine y Audivisual a crear la UMAC, por sus siglas.

Se han aliado directoras y directores, guionistas, scripts, la Red de Documentalistas, la Asociación Mexicana de Sonido Cinematográfico, Profesionales de Maquillaje y Peinados de México, Gerentes de Locaciones en México y el Colectivo de Diseñadores de Vestuario.

Moisés Pérez, asistente de cámara y profesor en el CCC, así como uno de los promotores de la iniciativa, informa que la Asociación Nacional de Actores también está interesado en sumarse pronto.

"Ahora ya no hablamos de derechos laborales, sino humanos; si la razón que han expuesto varios investigadores del mundo es que la combinación de muchas horas en un espacio con un número de personas, aumenta el riesgo de contagio, entonces, cómo se pretende hacerlas firmar algo donde no se hacen responsable de la salud de los trabajadores", señala.

"Es algo que nos parece ilegal, insostenible y por eso levantamos la voz asociándonos; justamente es una reacción de hartazgo, en estos cinco meses que estuvimos parados, vimos estas injusticias y pudimos organizarnos", agrega Pérez.

En su documento de presentación, la UMAC define cinco puntos que tiene como receptores a las casas productoras.

En publicidad, señala el texto, los turnos de trabajo son de 10 horas y en caso de excederse, serán consideradas como extras y remuneradas. Tabién que los los departamentos que requieran de avanzada, escalonarán a sus integrantes para jornadas máximas de 14 horas, con 10 obligatorias de descanso.

Y establece que los pagos serán máximo a 30 días naturales a partir del último dia de rodaje.

"No se filmará, por ningún motivo, cualquier documento de deslinde de responsabilidad que no se refiera al Covid. Nuestros derechos son irrenunciables", se lee.

Pérez, quien ha participado en los filmes "Como caido del cielo" y "Barb an star go to Vista del Mar", esta última con Jamie Dornan (50 sombras de Gray) ahora en posproducción, destaca que él mismo ha tenido que trabajar en llamados publicitarios de muchas horas.

"La única manera en que podemos detener esta clase de prácticas, de normalizarlas, es organizándonos; si es necesaruo que todos nos neguemos a trabajar con estas casas productoras, es lo que tenemos que ver. Ya estuvimos parados cinco meses, no nos asusta estar así, si esto implica estar un mes más, lo hacemos; algunos compañeros ya estuvieron entubados (desde marzo) y ninguna casa productora ayuda, nos hemos cooperado para ayudar a los compañeros y lo seguiremos haciendo", externa.

rad