El Corona Capital 2023: Entre los grandes nominados a mejor Festival del Mundo

El Festival Corona Capital, celebrado anualmente en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, no solo destaca como uno de los eventos musicales más significativos en México, sino que ahora se encuentra en la contienda por el reconocimiento mundial.

La edición 2023 ha sido nominada en la categoría de Festival de Música Internacional del Año en los Premios PollStar 2024, que se llevarán a cabo en California.

Foto: Gabriel Pano | El Universal

Estos galardones, otorgados por la revista homónima, destacan lo mejor de la industria del entretenimiento en vivo, reconociendo a empresas innovadoras, artistas, lugares de conciertos y giras, entre otros. La ceremonia de los PollStar, en su edición 35, tendrá lugar en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.

El Corona Capital, realizado del 17 al 19 de noviembre, se enfrenta a eventos destacados como el Download Festival (Donnington Park), el British Summertime Hyde Park (Londres), el Tomorrowland (Boom, Bélgica), entre otros.

“Esta distinción no solo es un logro para la organización, sino también un recordatorio del apoyo y la pasión inquebrantable de los asistentes, que año tras año contribuyen a consolidar a Corona Capital como una referencia en la escena musical global”, expresó Ocesa a través de un comunicado.

Parcels durante el segundo día del Corona Capital. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Además, el evento es el único representante mexicano en esta categoría. Cabe destacar que el festival presenta un cartel principalmente compuesto por géneros como rock, electrónica, hip-hop y representantes de la escena alternativa a nivel internacional.

A lo largo de sus escenarios han desfilado artistas de renombre, como Pulp, Blur, The Cure, Thirty Seconds to Mars, Jungle, Pixies, Interpol, New Order, The Black Keys, Twenty One Pilots, My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Miley Cyrus, Lana del Rey, Foo Fighters, Green Day, Robbie Williams, Imagine Dragons, Billie Eilish, Tame Impala y muchos más.

La primera edición del Corona se realizó en 2010 y, a pesar de contar inicialmente con solo un día de actividades, posteriormente adoptó el formato de dos días.

Presentación de Two door cinema club en el primer día del Festival Corona Capital. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL.

Otras nominaciones

En otras categorías, el Foro Sol de la Ciudad de México compite en Mejor Foro Internacional del Año contra lugares destacados como el Movistar Arena (Buenos Aires, Argentina), Royal Albert Hall (Londres, Reino Unido), Scotiabank Arena (Toronto, Canadá), Wembley Stadium (Londres, Reino Unido) y WiZink Center (Madrid, España). Además, el promotor mexicano Ricardo Gómez de OCESA está nominado en la categoría de Promotor Internacional del Año.