El compositor Jaime Lozano cantará a las raíces mexicanas desde el Lincoln Center

Esta noche el músico, compositor y productor teatral Jaime Lozano, cumplirá uno de sus sueños, el presentarse en el Lincoln Center con su espectáculo Canciones para un inmigrante, una emoción que puede comparar con la alegría que en dos meses tendrá la posibilidad de presentarse en la Ciudad de México.

“Me pone muy contento regresar a México y que lo poquito que uno está haciendo acá (en Nueva York) y lo que está viviendo, poder darle el círculo completo y contar nuestras historias. Siempre hemos buscado no perder la conexión con nuestro país, con nuestra cultura, porque todos los proyectos que hago acá siempre están conectados de alguna manera con mis raíces, por eso para mí es importante regresarle un poco a mí país”, dijo Jaime Lozano, quien desde hace siete años está labrándose un camino en el ambiente artístico en Estados Unidos.



Será el 7 y 8 de junio cuando Jaime vuelva al país, acompañado de esposa Florencia Cuenca (hija del actor Enrique Cuenca “el polivoz”) y La Familia, para presentarse en el Teatro Milán.

“Mariana Garza y Pablo Perroni (dueños del Teatro Milán) siempre me han apoyado con porras en lo que hace uno en EU, siempre ha habido una relación muy bonita y ya queríamos hacer algo juntos, tener algo en ese teatro, ya habíamos hablado de varios proyectos y finalmente se pudo concretar este concierto, en el cual participará artistas mexicanos, por ejemplo va Mauricio Martínez y Florencia Cuenca, más los que vayamos confirmando”.

Mientras ese momento llega, Jaime está listo para ofrecer hoy su concierto en Nueva York, que se llevara a cabo en el marco del ciclo American Songbook, que año con año se organiza en el Lincoln Center y que da espacio al talento latinoamericano, por ejemplo, fue aquí donde Lin-Manuel Miranda presentó en 2010 la música de Hamilton antes de que se concretara el musical.

"Es algo que había soñado alguna vez, porque lo que están tratando con este ciclo es el de reflejar todo lo que está sucediendo a nivel musical y artístico con la cultura y la música, en cuestión de diversidad en este país”.

Para esta ocasión Jaime Lozano presentará el espectáculo Canciones para un inmigrante, con el cual ha estado haciendo presentaciones en Nueva York y México, para lo cual ha conformado un elenco integrado por artistas que han trabajado en Broadway y Off Broadway como Andréa Burns (On Your Feet & In The Heights), Nicholas Edwards (The Last Five Years & Frozen), Eden Espisona (Wicked & Rent), Javier Ignacio (Company), Mauricio Martínez (On Your Feet), Marina Pires (On Your Feet), Florencia Cuenca (Children of salt) y Shereen Pimentel (West Side Story), a quienes el compositor llama La Familia.

“Son canciones acerca de mi viaje como inmigrante, buscando un nuevo hogar en un nuevo país, batallando con un nuevo idioma, extrañar tu país, todas estas temáticas con las que hicimos un disco hace dos años que lleva por título precisamente Canciones para un inmigrante y que ya estamos trabajando en un segundo disco, entonces en el concierto se van a interpretar temas de ambos producciones en las voces de estos maravillosos artistas”.

Para el también productor es importante que la comunidad latina trabaje junta en eventos como éste, para ir abriendo puertas de espacios como Lincoln Center y de esta forma las historias que se tienen por compartir sean escuchadas por más gente.

“Nuestras historias no son exclusivas para ser contadas entre nosotros, porque una historia se convierte en universal al momento que alguien la vive, por eso queremos que la audiencia en general se refleje con esa canciones, así sea de Alemania o Japón”.

Jaime se hará acompañar por una orquesta de 10 músicos, todos latinos provenientes de países como Argentina, Puerto Rico, México, etcétera, que han trabajado con grandes estrellas como Marc Anthony y Sin Bandera, y que darán lo mejor de sí en este concierto, que asegura, será muy intimo, porque en la sala donde se presentarán sólo caben 200 personas.

