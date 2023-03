El Chupacabras no sólo inspiró a Jonás Cuarón, estas son otras películas basadas en su historia

La nueva película basada en el Chupacabras, el mítico ser que en los 90 causó terror en rancherías y entre campesinos de Latinoamérica, cuyo tráiler dio a conocer Netflix, viene a engrosar una lista de producciones que datan desde hace casi 30 años.

La versión dirigida por Jonás Cuarón ("Desierto"), que se estrenará el mes próximo, es una apuesta pensada para todo público, en estilo de aventuras liderada por niños.

Sus antecesoras, de las cuales aquí damos una lista, son en la gran mayoría lo opuesto a ello.

"El Chupacabras". Película hecha en 1996, meses después de los presuntos ataques del ente en distintas rancherías de México. Jorge Reynoso, Lina Santos y Miguel Ángel Rodríguez llevaban los papeles centrales del filme en donde la tesis mostrada era que el chupacabras era de origen extraterrestre. El slogan "Cuidado, hay un ser diabólico que anda suelto", marcaba a todos lo que se vería en el cine.



Tan solo meses después de su primera aparición, salió la primera cinta inspirada en este ser Foto: IMDB

Lee también: Captan a Daisy Anahy en concierto de Grupo Firme y los usuarios estallan en su contra

"Vuelve el Chupacabras: el monaguillo contra el chupacabras" . Videohome de 1997 con Manuel "Flaco" Ibáñez y Patricia Muñoz. Una comedia aprovechando la fiebre y miedo provocado por el misterioso ser, que podía adquirirse en Tepito, donde tuvo cierto éxito. La cinta todo provocaba, menos miedo entre quienes la veían.

"Blood of the Chupacabras". EU no podía quedarse fuera del fenómeno mediático y en 2003 productores independientes lanzaron esta película donde el vampirismo es eje central. La historia se sitúa en un pueblo donde los habitantes son controlados por este ser, hasta que un grupo de buscadores de tesoros logra rescatarlos. Dos años después habría secuela llamada "La venganza del Chupacabras".



En 2003 salió esta cinta independiente donde el vampirismo es eje central Foto: IMDB

"La noche del Chupacabras". Brasil presentó este filme en festivales de cine de género, como el Feratum de México.. Dirigida por Rodrigo Aragao, es una especie de western con fantasía y mucha sangre. Dos familias enemigas se disputan un territorio, mientras que el chupacabras va sembrando muerte en la región.

"La leyenda del chupacabras". Aventura de animación mexicana que forma parte de la saga de las leyendas, que comenzó con la de la Nahuala. La historia se sitúa durante la época independentista, en la que el protagónico Leo San Juan debe descubrir el secreto que hay detrás del mítico ser.



Esta fue la primera cinta sobre el tema dirigida a un público infantil Foto: IMDB

Y en tv... La icónica serie "Los expedientes secretos X", con los agentes Fox Mulder y Dana Scully, dedicaron uno de sus episodios al chupacabras, en donde se detalla que era un hombre con cierta anomalía, el causante de una serie de muertes en un campamento de inmigrantes mexicanos.

"Los Simpson" también hicieron alusión al ser misterioso aduciendo que había escapado de un laboratorio. Chupa la sangre y causa la muerte de varios habitantes de Springfield como Moe, hasta que bebe la de Barney, cuya cantidad de alcohol en ella termina por aniquilarlo ante el júbilo de todos.

Lee también: Lucero Mijares le declara su amor a Brendan Fraser, su futuro "esposo"