¿El Capi Pérez decide irse de TV Azteca?

Carlos Alberto Pérez podría salir de Tv Azteca. Nos dicen que, el conocido artísticamente como el Capi Pérez piensa en no renovar contrato con la televisora del Ajusco, el problema podría derivarse de no querer negociar cláusulas de su contrato, algo que el conductor no ha confirmado ni desmentido.

Lee también: Danna Paola, señalada por supuesto plagio en redes

Lupita Jones ignora cirugía y estas son las consecuencias

Lupita Jones, la exMiss Universo de1991, sufrió una caída que le dañó el hombro izquierdo de manera importante, sin embargo, nos cuenta que ignoró las advertencias de los doctores por meses para no ingresar al quirófano, creyendo que saldría con pura terapia.

“Ya sabes la gente te va contando historias de ‘no vas a quedar bien’ y cosas de ese tipo, entonces uno siempre busca evitar el quirófano, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía que hacerlo (operarse), ahora debo disciplinarme en la rehabilitación”, nos dice.



Foto: Instagram

Lino Nava compara a esta banda con Metallica

Lino Nava ya tiene más de 30 años de trayectoria con La Lupita y como ícono del rock nacional no dudo en reconocer el trabajo que realizan otras bandas mexicanas, como es el caso de The warning, conformada por Daniela, Paulina y Alejandra Villareal (Monterrey, Nuevo León), a quienes incluso las comparó con Metallica.

“Es increíble ver a bandas así, en verdad tocan más cabrón que Metallica”, dice el músico



Foto: Instagram

Lee también: Mau Nieto asegura que cuenta con los elementos para demostrar su "plena inocencia"

mld​​​​​​​