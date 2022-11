“El burro” Van Rankin paró la fiesta por sus hijas

Jorge “El burro” Van Rankin no tiene problema en hablar acerca de las adicciones que ha enfrentado. En entrevistas, ha admitido que, en su juventud, consumió drogas y abiertamente comenta sobre su consumo de alcohol.

En ocasiones, el abuso de esta sustancia incluso le ha causado problemas familiares; incluso, el conductor comenta que es el único aspecto de su vida del que realmente se arrepiente.

“Soy una persona que sí me echaba muchos chupes de chavo, pero gracias a Dios nunca he ido a una clínica, ni lo necesito, me metí drogas, he contado de todo, pero ya a mis 59 años trato de respetar al público”, señala.

Este año, celebra 30 del canal Univisión, donde desde hace 13 se transmite el programa Miembros al aire; acepta que también ahí ha tomado de más, pero ahora, pensando en sus hijas Roberta y Lusiana, no lo hace más.

“Algunas veces he llegado un poco pedo, al principio sobre todo, ahorita ya no porque tengo hijas y me ven o luego les dicen en la escuela”, confiesa.

El programa, en el que también participan José Eduardo Derbez, Paul Stanley y Raúl Araiza, se ha consolidado gracias a su propuesta, que junta a un grupo de hombres para hablar de temas que le interesan a las mujeres, desde la perspectiva masculina.

“El burro” ha sido el único integrante del programa que permanece desde 2009, cuando se estrenó, incluso recuerda que él estuvo a punto de ser productor del proyecto antes que Miguel Ángel Fox, pero sí fue consultado por este último para elegir a los primeros integrantes, entre quienes estuvo Leonardo de Lozanne, a quien él mismo seleccionó.

“Me hablaron para ver si podía hacer un programa con cuatro personajes y junté en un restaurante a Esteban Arce, “El estaca” (José Ramón) y (Eduardo) Videgaray… para mí iba a ser un trancazo porque estamos completamente enfermos y locos los cuatro, pero cuando los llevé acabamos pedos, no se habló del tema y no se hizo, entonces se lo dieron a Miguel Ángel Fox”.