El asistente de producción que se volvió actor

Hace 20 años, cuando alguien visitaba la producción de “La hija del caníbal”, que protagonizaban la argentina Cecilia Roth y el mexicano Kuno Becker, indudablemente veía a Claudio Lafarga correr de un lado a otro.

Era asistente de quien llevaba prensa de Titán, la compañía que poco antes había realizado “Sexo, pudor y lágrimas”, la cual había sido un fenómeno en la pantalla grande al contabilizar más de 5 millones de asistentes, cifra impensable en las últimas décadas.

Claudio estudiaba entonces comunicación en la Universidad Iberoamericana y a reporteros que asistían al rodaje los llevaba de un lugar a otro, dándole las mayores facilidades posibles para su trabajo.



En la prepa, además, había estudiado actuación con Carlos Aragón y aparte deseaba hacer algo en dirección audiovisual.

"Comencé a hacer cosas en dirección que me gustaban, pero lo único que me había divertido más era actuar; tenía 23 años, ya me mantenía a mí mismo y dije, ‘nunca es tarde, vamos por la actuación’. Total, dije, sino me gusta, me salgo y ya" recuerda.

Se aventó los cuatro años en la Escuela Nacional de Arte Teatral e ideó obtener dinero haciendo comerciales.

"Le decía a mis profes que iba a guardar mis faltas del semestre, que creo eran cuatro, para cuando tuviera llamado porque hacía publicidad y me dijeron que ok, sin problema, pero nunca llegué a ellas", comenta.

En 2009, cuando tenía 30 años, tras algunos cortometrajes, lo llamaron para formar parte de la cinta de ciencia ficción “2033” y la serie “XY. La revista”, transmitida por Canal 11, compartiendo estelares con Juan Carlos Barreto y Eduardo Arroyuelo, que fue un fenómeno por las temáticas que se tocaban sobre la masculinidad.



La serie “Capadocia”, la cinta de terror “Viernes de ánimas” y la telenovela “Hombre tenías que ser” le llegaron en cascada.

"Después de XY, de ahí pa’l real, me ha ido bien, no me puedo quejar", dice ahora.

Entre lo más reciente estuvo “Narcos: México”, encarnado al esposo de una narcotraficante; “María Félix”, encarnando al primer marido de "La Doña" y La lotería del crimen, serie ahora grabándose, para Azteca, bajo la dirección de Carlos Carrera (“El crimen del padre Amaro”).

En esta última hace a un agente miembro de un comando élite, encargado de combatir a las mentes criminales más inteligentes de México.

"Es un tipo dicharachero, que disfruta el trabajo y hace malos chistes de los que nadie se ríe", dice sobre su personaje, que se conocerá a partir del mes próximo, cuando llegue a la pantalla chica.