El asesinato de Lefty SM: Confirmado por el Fiscal de Jalisco como un ataque directo al rapero

El Fiscal General de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruíz, confirmó recientemente que el ataque perpetrado contra el rapero Juan Carlos Sauceda, quien se hacía llamar artísticamente Lefty SM, en la madrugada del 3 de septiembre, fue meticulosamente planeado.

Esta noticia surge después de que se especulara sobre la causa del fallecimiento del artista, sugiriendo que podría haber sido resultado de un intento de asalto en su residencia en Zapopan, Jalisco. No obstante, se detalló que los agresores se dirigieron directamente hacia él y luego huyeron del lugar.

La esposa del rapero reveló que estuvo presente en el ataque donde él perdió la vida. Foto: Instagram

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual fue retomada por el programa "De primera mano", Joaquín Méndez proporcionó detalles adicionales.

Lee también: Arrojan prendas íntimas a Luis Miguel en pleno concierto y así reaccionó el cantante

Según sus declaraciones, los atacantes no se apropiaron de ningún objeto de valor y no forzaron la entrada a la propiedad. La autoridad declaró: "Tenemos datos recabamos de esta investigación que así lo sostiene y esa es la ruta de trabajo que vamos a seguir. Ya tenemos algunos datos e indicios. La versión de la pareja que estaba con él en el momento de la agresión, entonces esa es la ruta de trabajo".

Es relevante mencionar que la esposa de Lefty SM ya había dado una versión que respalda la hipótesis de un ataque directo.

Hasta el momento, el equipo encargado del caso del rapero está recopilando todas las pruebas disponibles relacionadas con el asesinato, incluyendo grabaciones de video de la escena del crimen y antecedentes de personas que podrían estar vinculadas con este trágico suceso.

Matan a sangre fría al rapero Lefty SM

El domingo pasado, medios de alcance nacional informaron sobre la pérdida de Lefty SM. De acuerdo con la versión, unos atacantes descendieron de un vehículo sin placas y se dirigieron a la puerta de su residencia en el fraccionamiento La Cima en Zapopan, Jalisco. Aparentemente, el propio músico habría abierto la puerta, momento en el que recibió dos impactos de bala. Luego del el ataque, fue trasladado a un hospital cercano, con su esposa presente en el lugar, quien trató de auxiliarlo.

A pesar de que comenzaron a circular informes sobre estos acontecimientos, ni sus familiares ni su pareja habían confirmado o negado la primicia. SIn embargo, el rapero MC Davo rompió finalmente el silencio en las redes sociales, lamentando la pérdida de su colega y expresando su consternación por la inseguridad en el país.

"En verdad no puedo creer esta mierd* y ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto", dijo mientras rompía en llanto. "Put* mundo, está de la mierd*, wey ¿cómo es posible que pase esto, wey? No puedo creerlo, cabr*n, en serio, no puedo creerlo, wey", externó.

A lo largo de su carrera, Lefty SM colaboró en varias canciones con MC Davo, incluyendo temas como "Tremenda" y "Jorge al niño".

El evento generó una fuerte reacción en la comunidad artística, y personalidades como Santa Fe Klan también han expresado su descontento al respecto.

El rapero hizo uso de sus redes sociales para levantar la voz. Foto: Instagram

Lee también: ExGaribaldis regresan a los escenarios sin Sergio Mayer y con nuevo nombre



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.