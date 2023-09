Lefty SM y Peso Pluma: La colaboración que no se sabe si verá la luz tras la muerte del rapero

La mañana del pasado 3 de septiembre, se dio a conocer la muerte del rapero mexicano Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty SM. Según reportes, el cantante de 31 años fue baleado a las afueras de su domicilio, cerca de Guadalajara, por un presunto asalto.

Por medio de un comunicado en la cuenta de Instagram de la Alzada Records, su sello discográfico, se informó a los fans del lamentable hecho.

“Estimados amigos y familia Alzada, con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda”, se lee en el texto.

Por lo anterior, artistas y fans externaron sus condolencias a la familia del artista. Algunos fueron Santa Fe Klan y Peso Pluma, con quien estaría por estrenar una canción que presuntamente llevaría el nombre de “Qué Me Va a Contar”.

¿No saldrá a la luz colaboración de Peso Pluma con Lefty SM?

Dado que desde hace meses se dio a conocer que ambos cantantes realizaron una colaboración, el tema no vio la luz pública porque supuestamente Doble P no había tenido tiempo de grabar el video oficial, o por lo menos eso fue lo que dio a entender el rapero en un video.

En lo que parece ser un Live, uno de sus fans le cuestiona por la colaboración y él responde: “La neta quedamos en que la rola… bueno, mi equipo quedó con su equipo en que la rola si no sale en el canal de él, no sale, y que ahorita no tiene tiempo”.

Pese a lo anterior, los fanáticos esperan que Peso Pluma saque el tema a modo de homenaje para el rapero.

De la melodía sólo se conoce parte de la letra, que menciona lo siguiente:

Qué me va a contar

Si nos wachamos como lo hacían antes

Cuando el respeto valía más que los diamantes

Hoy si no hay feria no van a ser importantes

Hasta el momento, Peso Pluma no ha dado declaraciones al respecto, por lo que aún se desconoce si la melodía tendrá una fecha establecida para su lanzamiento.

¿Cuándo comenzó su carrera Lefty SM?

De acuerdo con un artículo de la revista Billboard, el rapero comenzó en la música en el año de 1992, los géneros que le dieron fama fueron el rap y hip hop, en su natal San Luis Río Colorado, Sonora.

No fue hasta el 2017 que ganó reputación en la música urbana, algunos de sus temas más conocidos son: “Si me caigo”, “Con los ojos rojos” y “Por mi México”.

Cabe destacar que su colega, Ángel Jair Quezada Jasso, más conocido como Santa Fe Klan, fue con quien realizó colaboraciones y ambos compartían fotos en redes sociales de los momentos juntos en los escenarios.

Es por ello que, en Instagram, Ángel Quezada dedicó una publicación para su amigo, en la que compartió una foto y describió: “No puede ser carnal. Díganme que es mentira”.

ayef