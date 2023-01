El amor que ronda a Belinda, y la pancita de Maite perroni, entre lo más leído de la semana

BELINDA DICE QUE SIEMPRE NO

Después que el pasado fin de semana Belinda se presentara en el “Ragga by Joy Antara”, un bar lounge frecuentado por figuras del medio artístico, donde presentó como su nueva pareja al empresario Gonzalo Hevia Bailléres, cuya familia es dueña de dueña de Palacio de Hierro y GNP Seguros, ahora la cantante se ha retractado.

A pocas horas de que se difundiera esta información, la cantante se puso en contacto con Ricardo Casares, colaborador de “Venga la alegría”, externándole su tristeza de que los medios de comunicación “inventen” chismes acerca de su vida personal, asegurando que no tiene pareja, como dijo hace unas semanas a medios, al aseverar que salir con sus amigos no era sinónimo de que todos ellos fueran sus novios.

Pero además la intérprete uso sus redes sociales para mandar un peculiar mensaje, con una imágen de su muñeco Chucky en cuya mano izquierda porta unas tijeras, escribió: "Si siguen inventando chismes de Beli, me les voy a aparecer en la noche…”.

BEBÉ EN CAMINO

"Lo que es para siempre nunca se va. Se transforma, crece y se vuelve invencible… Hoy somos mucho más fuertes, hoy nada nos para, hoy somos una. Las amo con mi corazón", escribió Anahí en su cuenta de Instagram, acompañando su mensaje con una fotografía donde aparece ella y uno de sus hijos, Dulce María y su hija María Paula, y claro está Maite Perroni, quien ya luce un embarazo muy avanzado, que hace pensar que podría estar en el último trimestre de gestación.

La actriz Maite Perroni anunció el Día de Reyes que ella y su esposo, el productor Andrés Tovar esperaban a su primer bebé, el anuncio de la pareja no fue sorpresa para muchos, pues se dijo que el bebé de la actriz ya venía en camino desde meses atrás, y ahora, con esta foto parece ser que así es.



JENNA ORTEGA PODRÍA DECIR ADIÓS A MERLINA

Un escándalo rodea a Merlina, una de las series más exitosas del momento, y a pesar de que Netflix ya ha confirmado una segunda temporada, ésta podría no contar con su protagonista Jenna Ortega, esto debido a las acusaciones que rodean a Percy Hynes White, el actor que interpreta a Xavier Thorpe y quien es novio de Ortega dentro de la serie.

Percy fue expuesto por usuarias de tuiter quienes escribieron aparentes experiencias de abuso y acoso sexual que vivieron con el artista cuando éste tenía entre 15 y 17 años: Los actos se darían durante su etapa estudiantil.

Una excompañera de escuela del actor compartió en redes sociales, que Percy dejó que fuera violentada sexualmente en un sótano por otros de sus compañeros, cuando volvió a comunicarse con ella jamás se preocupó si estaba bien, sino el hecho de que pudiera hablar con la policía. Otros internautas también postearon capturas de conversaciones en las que se alcanzan a percibir fotografías del cuerpo expuesto de un hombre. Supuestamente Percy enviaba sus imágenes a grupos de menores de edad.

Hasta el momento ni Jenna ni Netflix se han manifestado al respecto, pero los fans de la actriz han pedido que la dejen fuera de este problema, que no tiene nada que ver con ella.



LA COMEDIA DE LUTO

A los 78 años de edad el comediante Leopoldo Roberto García Peláez Benítez mejor conocido como Polo Polo, dejó este mundo después de padecer durante los últimos años demencia vascular, lo que causó que se alejara de los escenarios y mantuviera un perfil bajo.

A las 5:15 de la mañana Polo Polo dejó de respirar, así lo compartió su hijo Paul García, quien aseguró que el deceso se dio en su casa, porque la última voluntad del también actor era no ser internado en un hospital, por lo que tuvo la oportunidad de estar con su padre hasta el último momento.

Y destacó la gran labor de su hermana que, durante la última etapa de la vida del comediante, estuvo a su lado cuidándolo y asistiéndolo, debido a su enfermedad, por lo que necesitaba de muchos cuidados y destacó que sus últimos momentos fueron de paz y serenidad. Mauricio Castillo, Víctor Trujillo, Lalo España, Franco Escamilla, Esteban Arce, entre otros famosos, lamentaron su muerte a través de las redes sociales.

JORGE SALINAS DA LA CARA

Después de que por días se hablara de una supuesta infidelidad de Jorge Salinas con su nutrióloga Anna Paula Guerrero, cuando en una revista se dieron a conocer unas fotografías donde supuestamente aparecen en una situación comprometedora, el actor decidió dar la cara y hablar al respecto.

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la tendré. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth", dijo Jorge Salinas durante la presentación de la telenovela “Perdona nuestros pecados”, donde se abrió un espacio para hablar de esto.

Al aclarar que era la única vez que hablaría de esto y que la relación que tiene con la doctora es estrictamente profesional, que después de que esas fotografías fueron tomadas en diciembre no ha vuelto a tener contacto con ella y respecto a cómo ha tomado esto su esposa Elizabeth Álvarez, no quiso dar declaración alguna, pero aseguró que siguen viviendo juntos y están muy enamorados.