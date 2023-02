Si bien se ha logrado consagrar como una de las mexicanas que más éxito ha tenido en Hollywood, Eiza González no ha podido evitar que su vida sentimental opaque sus logros profesionales, y es que en más de una ocasión, la actriz ha diso relacionada con varios famosos lo que ha la mantenido en el ojo público.

Hace tan sólo unas semanas, la protagonista de "Ambulence" levanto fuertes sospechas de que estaría iniciando una relación con el actor James Mardsen, luego de que ambos fueran vistos en una fiesta de Año Nuevo; sin embargo, la propia Eiza aseguró que sólo eran amigos y se dijo bastante molesta de que intenten emparejarla con cada hombre que está a su alrededor.

Ahora, Eiza ha vuelto a atraer los reflectores, pues el pasado viernes fue captada con Ben Simmons, exnovio de la modelo Kendall Jenner, una de las hermanas menores de Kim Kardashian.



Eiza estaría iniciando un romance con el ex de Kendall Jenner Foto: Instagram

Aunque la mexicana no se ha pronunciado al respecto, de acuerdo con información publicada por el sitio Page Six, González y Simmons llevarían algunos meses juntos, pero han tratado de mantener su romance en secreto: “Se han estado escondiendo y tratando de que no los vean", dijo una fuente cercana al jugador de la NBA

El sitio también publicó algunas fotografías de la pareja, en las que se le puede ver a ambos caminando por las calles de Nueva York tras haber disfrutado de una exclusiva cena con un grupo de amigos. En las imágenes aparece Eiza con un vestido y botas negras, mientras que el atleta vestía pantalones, sudadera, chamarra y tenis negros que combinó con una gorra con algunos detalles en colos verde.

Según el medio estadounidense, luego de abandonar el lujoso restaurante, ambos famosos se dirigieron a la casa de Simmons, aunque se desconoce si Eiza pasó la noche en el lugar.

Eiza explota en redes sociales

A diferencia de otras ocasiones, la actriz de "Amores verdaderos" se ha mantenido en completo hermetismo sobre su supuesto nuevo noviazgo, pero haca tan sólo unas semanas explotó en redes sociales tras ser relacionada con el galán de "Encantada".

En esa ocasión, la también modelo hizo uso de su cuenta oficial de Twitter para dejar en claro que era una mujer solera, incluso, pidió parar con los comentarios misóginos que ponían en duda que una mujer pudiera mantener una relación únicamente de amistad: "La gente tiene amigos Por millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mi es un romance. Paren con su misoginia por el amor de Dios", dijo en aquella ocasión.

Repito. La gente tiene amigos

Por la millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mi es un romance. Paren con su misoginia por el amor de Dios. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) December 27, 2022

¿Quién es Ben Simmons?

Con tan sólo 26 años, Benjamin Simmons, su nombre completo, es un destacado jugador de basquetbol. Actualemente forma parte de los Brooklyn Nets y ha sido ganador, en tres ocasiones del All-Star de la NBA, aunque en los últimos años no le ha ido muy bien.

Sobre su vida privada, en 2018 fue relacionado con la modelo e influencer Kendall Jenner, más tarde se confirmó el noviazgo por un video que una de sus hermanas publicó en las redes sociales. Intentaron mantener su romance lo más privado posible, pero fueron captados por los paparazzis en diferentes ocasiones.

Kendall y Ben estuvieton juntos por dos años, pero la relación fue complicada e intermitente, finalmente la separación se hizo oficial en 2020.