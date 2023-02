Eduin Caz revela el motivo por el que Grupo Firme no hará más duetos

Grupo Firme supo ser muy criticado por sus duetos. Muchos le hicieron notar que hay artistas que hacen abuso de las colaboraciones para alcanzar más fama. Para cuando esto llegó a los oídos de la banda, la agrupación decidió darle un corte. Sin embargo, al cabo de un tiempo volvieron a intentarlo.

Pero ahora, un cantante aseguró que Eduin Caz le terminó revelando el verdadero motivo por el que no harán más duetos. Fue Roberto Junior quien aseguró que hace un tiempo se contactó con el vocalista para grabar un tema junto a ellos. Sin embargo, recibió una respuesta que no le gustó para nada.

Es que Eduin Caz le terminó confesando en aquel momento que ya no estaban haciendo colaboraciones, pero al cabo de unos días terminaron grabaron con otros músicos. A Roberto Junior no le gustó para nada la actitud que tomaron con él y optó por revelar cómo fue la conversación que mantuvo con el cantante de regional.



“No soy mucho de pedir duetos porque a nadie le gusta que le digan que no”, explicó Roberto Junior. En ese sentido, recordó que al primero que yo le pedí un dueto fue a Eduin Caz y yo no quería la verdad, pero una amiga de Tijuana me pasó su número y estuvo muy insistente ‘pídeselo, el vato es bien buena onda’ y le hice caso”.

Pese a que Eduin Caz le contestó “muy atento”, el vocalista de Grupo Firme le terminó diciendo “qué onda Roberto, que bueno, aquí voy a guardar su número y fíjese que ya no estoy haciendo duetos porque tuve unos problemas con algunos artistas y así pasó, fue lo que me contestó y después hizo 55 mil duetos”. El rechazo no lo hizo sentir mal ya que terminó por aclarar que sabe que los “nuevos grupos” solo quieren grabar con estrellas de “novedad”.