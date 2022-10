Eduin Caz revela cómo se sintió tras consumir droga en la fiesta del Canelo Álvarez en Las Vegas

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme reveló que consumió drogas durante la celebración que se hizo en un club del Resorts World Las Vegas luego de que el Canelo Álvarez le ganara a Gennady Golovkin.

Fue durante una plática con el cantante de género urbano, Nicky Jam, donde el intérprete de “Ya supérame” soltó la sopa y contó cómo fue la sensación.

Recordemos que hace unas semanas, el boxeador se coronó por decisión unánime y tras ello, el centro nocturno Night Club se llenó de diversas celebridades para celebrar el triunfo.

Ante esto, Eduin dijo: “Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando, e iban otros amigos que les gusta fumar, yo no fumo. Te lo juro que no uso drogas, no es lo mío y no se me da; la borrachera bienvenida, pero las drogas no es lo mío y me dice un amigo: ‘No que todos’, traía unas gomitas y me dio una gomita”.

Si bien aceptó probar el alimento, aseguró que no tiene adicción por los narcóticos y tampoco fuma, pues reconoció que su único vicio es el alcohol.

Eduin además expresó que los efectos de la droga le hicieron sentir que había mucha gente en el lugar:

“Como a la media hora ya miraba como cien gentes paradas esperándome para una foto y en mi mente decía yo: ¿Me van a pegar o qué? Me levanté y arranqué corriendo entre las maquinitas, yo andaba en otro mundo, me sentía en "The Walking Dead". No lo volvería a hacer”, dijo riendo.

Aunque ésta ocasión sólo se trató de una “probada”, anteriormente ya se había relacionado al cantante con el consumo de narcóticos incluso se llegó a especular que tuvo una sobredosis a causa de esto, sin embargo, salió a desmentir las versiones.

