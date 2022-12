Eduin Caz: ¿Quién fue su mejor amigo que falleció y el vocalista de Grupo Firme homenajeó con un tatuaje?

En sus conciertos Eduin Caz siempre mantiene viva la memoria de Giovanni. El vocalista se quiebra cada vez que menciona a su amigo y quien supo considerar como su hermano. El joven fue secuestrado y asesinado hace tiempo y su fatal pérdida lo dejó marcado de por vida.

Pocos conocen esta historia de Eduin Caz. “Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con el cuándo me salí de la casa, se le extraña mucho. Siempre me apoyó”, recordó en una entrevista reciente. Incluso el tema “Ni el dinero ni nada” fue grabado en la casa de su amigo en su honor.

El vocalista de Grupo Firme confesó que “últimamente no la puedo cantar, es muy difícil, me gana el sentimiento porque se extraña, desde chico yo lo conocí a él. Yo me la vivía en su casa, en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo veía como mi hermano, porque te lo juro me llevaba con el todos los días, día y noche”.

Este es el tatuaje que Eduin Caz se hizo en honor a su amigo Giovanni

Eduin Caz no puede olvidarlo, Giovanni estuvo junto a él en momentos muy importantes de su vida. Es por ello que decidió realizarse un tatuaje en su honor. El vocalista tiene varios diseños en su cuerpo aunque lo más importantes son lo que se hizo en honor a su esposa, Daisy Anahy; a su abuelo, Rafael Cázares y a quien consideró como su hermano pese a que no los unía ningún lazo de sangre.



El tatuaje que Eduin Caz le dedicó a su amigo Giovanni. Foto: Instagam @eduincaz

El tatuaje que se hizo Eduin Caz lo lleva en el medio de su pecho. Se trata de una frase que le recuerda sus días junto a él. “Desde que lo conocí siempre para mi estuvo disponible porque para un amigo ‘Me levanto y me desocupo’, siempre en la memoria mi amigo”, explicó el vocalista.