Eduin Caz: el desconocido nivel de estudios del vocalista de Grupo Firme

Eduin Caz no siempre fue famoso. Como todos sabemos sus inicios en el mundo de la música no fueron sencillos. Si bien siempre tuvo en claro que quería ser un artista reconocido, también es cierto que le costó llegar a la cima. Pero su perseverancia y sus ganas de triunfar lo llevaron a no parar hasta lograr su objetivo.

Al ser padre joven tuvo que rebuscárselas hasta poder vivir a tiempo completo del regional mexicano. No olvidemos que Eduin Caz se casó en el 2015 y que al poco tiempo nació Gerardo, su primer hijo. Cinco años después llegó Gerarldine a su familia.



La situación llevó a que el vocalista de Grupo Firme tomara varios trabajos en sus inicios. Hace un tiempo reveló que llegó a trabajar con el cuñado de Isael Gutiérrez, quien tenía bodega de ropas. Sin embargo, solo duró un mes ahí y apostó todo lo que tenía por ir detrás de su proyecto.

Cuál es el nivel de estudios de Eduin Caz

Por aquellos tiempos, Eduin Caz no sabría qué pasaría. Así fue como decidió estudiar también. Mientras iba creciendo en la música el cantante pasó por la Universidad Autónoma de Baja California donde realizó la licenciatura en mercadotecnia. Fue a finales del 2021 que les anunció a sus seguidores que ya lo podían llamar licenciado.

"Oficialmente Licenciado Euin Caz. El día de hoy (29 de noviembre) llegó mi título universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer. El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo, el famosísimo 'Dream Team'", informó desde sus redes sociales.



Eduin Caz recibe su título profesional de la licenciatura en Mercadotecnia. Foto: Instagram @eduincaz

El cantante de Grupo Firme también les dedicó este logro a sus profesores. "A los maestros que en un principio eran súper sangrones, pero después entendieron mi situación y me apoyaron. Y en este último trámite a los que se involucraron no tengo palabras para agradecerles. Padres, esto es por ustedes, que sepan que no fallé y que como dice la canción 'Lo que quiero lo consigo'", expresó.

La esposa de Eduin Caz también aprovechó la oportunidad de felicitarlo. "Me acuerdo todas las veces que dijiste: 'Ya no puedo, ya no voy a ir a la escuela'. Todos esos días sin dormir, lo difícil que fue pagar tu carrera, tener un bebé y con tantas cosas que pasaron en el transcurso aquí están tus resultados, y de verdad te admiro demasiado. Felicidades mil veces. Licenciado lo lograste, te amo", escribió Daisy Anahi desde su cuenta Instagram.