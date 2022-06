Eduin Caz, de Grupo Firme, lee poesía e incita a la juventud a cumplir sus sueños

El Grupo Firme sigue siendo la sensación del momento y no hay nada que hagan que pase desapercibido, como lo que sucedió el miércoles pasado cuando su vocalista Eduin Caz fue invitado a recitar poesía por Beatriz Gutiérrez Müller, Consejera Honoraria de la Memoria Histórica y Cultural de México, como parte del programa Fandangos por la Lectura.

Eduin explicó que un día antes estaba con el Grupo Firme en Nueva York, pero cuando le dijeron que era un evento para jóvenes no le importó volar de inmediato a México para estar presente, porque para él era importante decirles que hace 13 o 14 años él estaba en su lugar, siendo un muchacho inquieto de secundaria, a quien le acercaban los libros y él se negaba a leerlos.

"Si yo hubiera estado sentado hace 14 años y poniendo atención a los que estaban enfrente, a lo mejor ahorita yo pudiera ser un autor, el mejor cantautor, no lo sé, pero como estaba yo con mi hiperactividad no tomaba en cuenta la lectura... en la actualidad yo tengo colegas nuevos que hablan sobre temas que no conozco y me rasco la cabeza, estoy tratando de ponerme al ritmo de la vida pero es complicado. Saben que los quiero mucho familia, se los digo de corazón", fue lo que Eduin dijo a los niños y niñas de primaria, y demás gente que estaban reunidos en una plaza de Zitacuaro, Michoacán, donde se realizó el evento donde fue invitado el cantante.

Haciendo su mejor esfuerzo ya que no es un declamador, Eduin Caz recitó el poema "Basta de Tristeza" del músico y poeta brasileño Vinicius de Moraes, momento que tanto el cantante como Gutiérrez Müller compartieron en sus redes sociales.

Al terminar Eduin Caz les dirigió unas palabras a los jóvenes ahí reunidos diciéndoles: "Los jóvenes somos el futuro de México, a Isael le ha costado mucho manejar a este servidor, yo era igual de hiperactivo que ustedes y ahorita batallo bastante para poder ser tranquilo, yo vine aquí para decirles que ustedes son el futuro y ustedes van a mover el mundo, entonces luchen por sus sueños y que no los pare nadie".

Acto seguido comenzó a cantar algunas estrofas del tema "Ya supérame", las cuales fueron coreadas con todo ánimos por los ahí presentes, quienes se mostraron más emocionados por este momento que por su declamación.

"Es un honor para mi poder llevarles un mensaje a los jóvenes de nuestro país. Gracias a la primera dama @beatrizgutierrezmuller por la invitación. Recuerden que no soy perfecto pero siempre me esfuerzo por ser una mejor persona y poder darles una motivación positiva en su vida", escribió el líder del Grupo Firme en su publicación de Instagram, la cual acompañó con un video.



La iniciativa Fandangos por la Lectura, que se lleva a cabo en diversos puntos de la República Méxicana, tiene como objetivo acercar al mayor número de personas a la cultura, a través de lecturas en atril, talleres, música, entre otras actividades.

