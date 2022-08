¿Eduardo Capetillo está listo para regresar a la política?

Eduardo Capetillo volvió a la actuación, pero no piensa hacerlo a la política, el actor de 52 años retomó su carrera con su incorporación al elenco de la serie “Donde hubo fuego”, después de 9 años de ausencia en la pantalla, sin embargo, asegura que no siente el mismo interés por volver a participar en la política como lo hizo en 2018, cuando se postuló como representante del PRI por la Alcaldía de Ocoyoacac, en el Estado de México, donde vive con su familia. “No para nada (retomará la política), la verdad es que me quedé curado de espanto y ahora yo prefiero seguir haciendo proyectos de este calibre como ‘hubo fuego, bien escritos’ y con un elenco maravilloso”, señaló Capetillo en entrevista.

Lalo España no quita el renglón e insiste en ser Chespirito

Lalo España sigue esperando que le den el papel de Chespirito en la bioserie de este famoso comediante. El actor se encontró en una obra de teatro con el actor de doblaje Juan Frese, quien también reiteró su deseo por dar vida a Roberto Gómez Bolaños y además de aclarar que no hay ningún tipo de rivalidad entre ellos afirmaron que están pendientes de que se retome el proyecto orquestado por el hijo del comediante. “No es cierto que di carpetazo, hice callbacks y todo y supe que se pospone para el año que entra, si no me eligen pues ni modo y si me eligen seré el más feliz del mundo”, expresó España.

Sobre si es verdad que la empresa Televisa le prohibió al actor de “Vecinos” participar en la serie por los conflictos legales que tienen ambas partes, Lalo explicó que no es exclusivo de ninguna empresa. “No me pueden prohibir nada porque no soy exclusivo de nadie. Un ejecutivo me invitó a formar exclusividad, no quise y me dijo ‘si te ponemos una cláusula que si te quedas en Chespirito la puedes hacer’, le dije ‘no gracias, pero no quiero ser exclusivo de nadie’”.



¡Coque Muñiz ya se ve como abuelo!

Coque Muñiz todavía no acaba de pagar la boda de su hija, Marisol, y ya se prepara para ser abuelito. El cantante de 62 años bromeó sobre la presión y nerviosismo que está sintiendo meses antes de la boda de su hija, que se planea realizar el próximo 22 de octubre. “Falta menos, pero menos de pagar”, dijo entre risas. “Siento nervios pero de esos que disfrutas porque ver a tu hija crecer, que vaya tomando forma su vida, es el regalo de Dios y todos tenemos que abandonar el nido, yo no cuento los días, pero faltan 72”. Además, afirmó que ya ha sido directo con confesarle su deseo de ser abuelo, pero será paciente esperando a que la pareja lo decida. “Me encantaría, creo que es lo más bonito y además ya estoy en edad, yo les digo que lo más pronto que se pueda, están en muy buena edad, pero en el matrimonio hay que dejar que ellos decidan”.



