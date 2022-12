Si bien el cartel completo del Electric Daisy Carnival fue revelado hace un par de semanas, dejando a los fans que ya habían adquirido sus boletos mucho más que satisfechos, aún quedaba la duda de los horarios en los que los músicos que formarán parte del festival se presentarían. Sin embargo, los organizadores del evento, ya han hecho oficial cómo dedará el cartel día por día .

Serán los próximos 24, 25 y 26 de febrero, los días destinados para el popularmente conocido EDC, el festival de música electrónica más grande de México, cuyos principales exponentes en esta edición serán artistas como Mis Nina, The Wookies, Tiesto, Madragora, Martin Garrix y Bizarrap. Estos dos últimos están anunciados como el elenco del primer día.

Para el arranque de las actividades, los asistentes podrán ponerse a bailar con la música de Diplo, Uzielito Mix, Marshmello, Mariana Bo y Zomboy, entre otros.

Lee también: Cazzu reitera su amor por México tras haberse burlado de la Selección: “Jamás los ofendería”

Mientras que para el sábado, serán Tiesto, Sussie 4, Rebolledo, Ngthmre, Lit Killa, Adam Beyern, Valentina Moretti y Rehab, por mencionar algunos, los encargados de ponerle ritmo y energía.

El último dia del EDC contará con la participación de Above & Beyond, Nicly Romero, Brian Cross, Dimitri Saidi, entre muchos más.

Y así como estarán bien representados géneros de la electrónica más popular y consumida a nivel mundial los artistas emergentes no se quedan atrás en esta edición, así como los géneros Techno y House están bien respaldados por artistas como Tale of Us, Eric Prydz, Charlotte de Witte, Michael Bibi, , 999999999, por mencionar algunos.

Cabe resaltar que esta edición será la más grande que se ha celebrado a la fecha contando con tres días de actividad y más de 120 productores musicales provenientes de distintas latitudes del mundo.

kineticFIELD , circuitGROUNDS, neonGARDEN, wasteLAND, Dos Equis Stage y stereoBLOOM, son los escenarios donde estos artistas pondrán a vibrar a cada uno de los asistentes, el festival contará además con un parque de diversiones distribuido en distintos puntos para poder entretener a quienes vayan solo por uno o dos artistas durante el día.

Lee también: Muere el actor y compositor Jorge Zamora, "Zamorita", rostro del cine mexicano