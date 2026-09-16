Querétaro.— Las luces se apagan en la carpa, los animales comienzan a aparecer. Y junto a ellos, una pequeña niña llamada Future y su perro. Ella, sin querer, toma un pedazo de un inmenso cubo de 7 m2 y 10 toneladas. Ese es el eje central de ECHO, el nuevo show del Cirque Du Soleil.

Entre luces, acrobacias impresionantes y risas, los actores presentan uno de los shows más minimalistas de esta compañía, en el que se expone cómo la humanidad explota al planeta sin pensar en que, precisamente dependemos de sus recursos.

El circo pasará por la Gran Carpa Santa Fe de la Ciudad de México del 12 de noviembre al 3 de enero próximos; actualmente se presenta en el Autódromo de esta ciudad.

Lucas, quien interpreta a Le Cartographe, el guía de la pequeña, considera que es un show muy actual que refuerza la conexión con los animales, con el planeta y con nosotros mismos.

“Cómo cambiamos la energía con otras personas también es un tema importante; tratamos mucho la relación de Future con los animales, del planeta, de escuchar y de respetarnos más los unos a los otros”, comenta.

“El cubo representa al planeta, podemos mirar cómo sacamos de él para vivir, para industrializarnos, pero que siente todo eso que le hacemos y al que hay que retribuirle. Podemos usarlo, pero también respetarlo”.

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Zoé Sabattie, otra de las artistas que participa en ECHO, que también tendrá fechas en Guadalajara en octubre, concuerda con su compañero.

“(Se trata de) Estar conscientes de que en este pequeño planeta hay un montón de animales, árboles y humanos y tenemos que convivir y compartir el agua, la comida. Ahora la Tierra se está poniendo un poquito más enfadada con terremotos e inundaciones, pero el mensaje es que tienes que tomar acciones para que todos podamos vivir bien”, enfatiza.

Unión mundial

Lucas ve en el mensaje de ECHO otro implícito: el respeto entre las personas y su cultura, haciendo referencia a los problemas que afectan a diferentes zonas, como las guerras en Medio Oriente, las crisis migratorias y otros aspectos más.

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Esto, cree, se demuestra tanto sobre el escenario como en el día a día de él y sus compañeros, quienes viniendo de diferentes naciones, han aprendido a convivir en armonía.

“Tenemos 23 países diferentes en el show. Entonces creo que es un mensaje que intentamos pasar para todos: el de respetarnos entre todos”.

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