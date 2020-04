Dulce María va a sus Orígenes

La cantante y actriz Dulce María pasó momentos de preocupación hace unos días, cuando durante la cuarentena enfermó del estómago y, según sus palabras, la hizo sentirse terrible y de inmediato pensó que se había contagiado de coronavirus.

“Estamos todos un poco paranoicos, pero el doctor me dijo que no, que era una bacteria en la panza y sí me llegó unos días en los que no quería poner nada en mis redes porque pensaba qué les pongo, si todos estamos con miedo, con noticias terribles y que nos ponen ansiosos. Por eso hay que estar tranquilos, objetivos y cuidarnos, pero no podemos dejar que la ansiedad nos domine, ni el miedo porque nos paraliza y nos pone peor”.

Dulce explica que antes de la cuarentena estaba grabando una serie, por lo cual tenía un ritmo de vida muy rápido, por lo tanto disfrutó de dormir y descansar los primeros días de encierro en su casa, pero después comenzó a extrañar a su familia y el contacto con los demás, lo que la puso ansiosa.

“Después entendí que necesito estar presente para la gente, para llevarles alegría, compartir este momento que vivimos en el mundo; comencé a hacer live para tratar de subirles el ánimo y decirles que se queden en casa”.

La exRBD comentó que el material de Orígenes estaba listo desde hace dos años, pero por distintas razones no lo pudo presentar formalmente y con lo que está sucediendo se dio cuenta de que sólo se tiene el hoy como para buscar el momento adecuado, así que decidió lanzar el sencillo “Más tuya que mía”, siguiendo el ejemplo de otros compañeros que han hecho lo mismo.

“Decidí compartir mis canciones, que son composiciones de varios momentos de mi vida, son cosas muy íntimas y personales. Hice una encuesta con mis fans en redes, para que eligieran entre cuatro canciones y decidieron que fuera ésta.

“‘Más tuya que mía’ significa mucho para ellos, porque era una balada que salió en el disco Para olvidarte mí, el último de RBD, es una composición mía que retomé en una versión pop folk, ellos la eligieron y debo escucharlos”.

Si bien Orígenes también tiene temas inéditos, Dulce María quiere esperar un poco para darlos a conocer, porque quiere hacerlo cuando ya tenga los videos, los cuales no puede grabar por la cuarentena.

Para ella era muy importante retomar estas canciones, porque desde que decidió ser artista la música ha sido su forma de expresarse y conectar con la gente, entonces fue volver a la esencia de lo que quería en sus inicios, retomar sus emociones y volverlo a compartir.

“Es como ver en retrospectiva, me siento bien de lo que he logrado; me siento agradecida con Dios”.

Por el momento, dijo, seguirá en contacto con sus fans por redes sociales y haciendo actividades que le aporten cosas positivas.