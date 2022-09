Dua Lipa se corona como Barbie humana con este elegante look

La británica Dua Lipa es una de las cantantes del momento. Canciones como 'Love Again', 'New Rules' o 'Levitating' se han convertido rápidamente en hits, y los mismos han logrado convertirse en las canciones más escuchadas a nivel mundial en las diversas plataformas de música. Pero Dua Lipa no solo conquista a sus fanáticos con su música, sino que también lo hace con sus looks.

Recientemente Dua Lipa decidió sumarse a la moda del "Barbiecore", la cual se basa en utilizar el color fucsia, uno de los colores de la temporada. El "Barbiecore" se hizo viral luego de que La Maison Valentino utilizara el color fucsia en uno de sus desfiles del 2021.

El "Barbiecore" es una estética segura y atrevida que se inspira en las muñecas Barbie y las tendencias de la moda femenina de los años 90 y de principios de los 2000 gracias a películas como "Legally Blonde" o "Lifesize". Además, cada vez son más las celebridades que se animan a lucir esta moda, como por ejemplo Zendaya, Gigi Hadid, Salma Hayek, entre muchas más.



Foto: Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

Dua Lipa decidió aparecer en uno de sus recitales de su gira "Future Nostalgia" con un catsuit con detalles de encaje rosa firmado por Balenciaga. Pero este no ha sido el único outfit que Dua Lipa ha utilizado en color fucsia. La cantante lució un nuevo estilismo custom madre, inspirado en la colección Valentino Pink PP de Otoño-Invierno 2022. Se trata de un conjunto de minifalda y minitop envuelvo en lentejuelas.

Dua Lipa completó su look con unos zapatos de tacón en color azul metalizado. El vestido también presenta varios volados, los cuales le aportan al look un aire romántico y femenino, pero al mismo tiempo posee un escote abierto, halter, y una rosa como adorno en uno de los tirantes, el cual genera una apariencia sexy. No podemos negar que este color le sienta muy bien a la cantante, por lo que estamos seguros de que la veremos usar el color fucsia en muchos otros looks.



Foto: Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

El color fuscia y el estilo "Barbiecore" fue uno de los más usados durante el verano 2022, pero también lo veremos presente en la temporada otoño-invierno 2022/23. El "Barbiecore" fue ser combinado con prendas en color animal print, con accesorios llamativos en color dorado y con maquillaje también en tonos rosas.