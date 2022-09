DUA LIPA derroche de brillo, energía y nostalgia

Dua Lipa lo logró: creó un mundo propio lleno de historias. La británica, quien hizo en 2019 Future nostalgia, álbum que mezcla la añoranza del pasado con la energía del futuro, consiguió eso mismo en su primer show en solitario en México.

La cantante estuvo rodeada de los brillos que la mayoría de los asistentes portaban en sus trajes y maquillaje, que con colores como rosa, verde y amarillo demostraron estar en sintonía con su ídolo, que apareció en el escenario de un Foro Sol a reventar a las 21:00 horas.

Con un traje verde, Dua comenzó a interpretar “Physical” acompañada por el coro de las 65 mil personas que intentaban imitar sus movimientos.

“¡Que empiece la fiesta!”, dijo antes de “New rules”, acompañada de sus seis bailarines en el escenario, mientras en las pantallas aparecían imágenes de cómics con ella como personaje.

Todo se tiñó de rojo cuando interpretó “Love again”, uno de los temas que la catapultó a la fama y que escribió a raíz de una ruptura amorosa. En el video aparece vestida como cowboy (vaquera), al igual que varios de los asistentes, quienes llegaron con sombrero y botas. Sebastián Arroyo, de 19 años, creó su vestuario con 400 pesos.

“Visualmente es muy llamativa y creo que su música la hace desde el corazón, por eso me identifico y me inspira a diseñar”, dijo a EL UNIVERSAL.

Para la intérprete, esta es la consolidación de un proyecto que tuvo que ser detenido durante la pandemia. Es gracias a la gira Future nostalgia tour, interpreta las canciones que en abril de 2020 se filtraron por error un día antes del lanzamiento de su segundo álbum.

“¡Viva México! Estoy muy agradecida, muy feliz y muy emocionada de estar aquí”, expresó ante la emoción de sus fans, que enloquecieron al oírla hablar español.

“Gracias por su energía, por su amor, por su apoyo, por esta noche mágica. Yo quiero decir muchas cosas pero mi español no es perfecto, pero esta noche yo lo voy a intentar por ustedes. ¡Te quiero muchísimo, México!”, agregó antes de dar paso a “Be the one”.

El momento nostálgico sucedió cuando cambió de vestuario a un traje blanco lleno de diminutos diamantes, con el que interpretó “We’re good”, “Good in bed” y “Boys will be boys”, canción que lleva el mensaje de volver a ser niños.

“Vamos a disfrutar”, “Vamos a cantar juntos” y “los quiero mucho”, fueron algunas de las frases que repitió ante los gritos emocionados del público.

Fue con “Hallucinate” que todos comenzaron a bailar desde sus lugares. “Estás hermosa”, gritó una de sus fans mientras la cantante caminaba con un vestido fiusha en lo que simuló estar en una pasarela de moda.

El momento cumbre llegó con la interpretación de “Cold heart”, en el que aprovechó para despedirse no sin antes ondear la bandera de México junto a todos sus bailarines.

“Gracias por todo”, dijo, y portando un traje galáctico color dorado dio paso a “Levitating” y “Don’t start now”, con la que cerró la noche.