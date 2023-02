El juicio contra tres hombres acusados de asesinar al rapero XXXTentacion en 2018, inició ayer 7 de febrero, unos años más tarde después de que el cantante recibiera disparos, durante un robo, a las afueras de una tienda de motos ubicada al sur de Florida. Ahora los abogados defensores de los presuntos delincuentes sugirieron que el rapero Drake podría estar involucrado en la muerte.

El artista XXXTentación, cuyo nombre real es Jahseh Onfroy, aparentemente fue emboscado al salir de la tienda de deportes.

Hasta el momento, Michael Boatwrigh de 28 años y Trayon Newsome, de 24, están acusados de ser el tirador y el pistolero,

respectivamente, mientras que Dedrick Williams, de 26 años, está acusado de ser el conductor, asimismo el cuarto hombre que esperaba, según los Fiscales, desde la camioneta junto a Williams, llamado Robert Allen, se declaró culpable el año pasado.



Fotografía sin fecha cedida por el Departamento de Correccionales de Florida que muestra al rapero estadounidense XXXTentacion. Foto: EFE/Departamento de Correccionales de Florida, Archivo El Universal.

Sin embargo, “The New York Post” señala que el equipo de defensa de los acusados argumentó que los investigadores pasaron por alto la enemistad que el intérprete de “Hope” mantenía con Drake.

Las especulaciones iniciaron luego de que XXXTentación publicara en redes sociales, en marzo de ese año, que “Si alguien intenta matarme, es @champagnepapi", el usuario del en Instagram. Pero posteriormente, aseguró que su cuenta había sido utilizada por terceros y se deslindó del posteo.

“DailyMail” señala que cuando intentaron obtener información del representante de Drake, este se negó a hablar, además que había otro rapero que presuntamente había amenazado a Tentación.

Aparentemente los investigadores no prestaron atención a Drake debido a que en ese entonces, solo unas semanas antes, hubo una masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, por lo que la policía tenía presión y no quiso seguirle la pista a la celebridad.

A pesar de la sugerencia del equipo legal, los fiscales detallaron que no hay una evidencia que vincule al intérprete de “One dance” con el caso, asimismo es Williams quien se ve en el video de vigilancia de la tienda.

El hombre también fue identificado por uno de los empleados del lugar como uno de los responsables.



En la imagen el video de vigilancia de Bank of America, Jahseh Onfroy, de 20 años, cuyo nombre artístico era XXXTentacion, coloca $50,000 que retiró de su cuenta en una bolsa Louis Vuitton en una sucursal de Bank of America, el 18 de junio de 2018. Foto: Amy Beth Bennett/South Florida Sun-Sentinel via AP, Archivo El Universal

La fiscal explicó al jurado que la noche del acto criminal, los acusados salieron a cometer robos a mano armada y se encontraron con XXXTentación, quien supuestamente había retirado 50 mil dólares del banco.

Los implicados decidieron dispararle, sin que hubiera una previa provocación, cuando el rapero salía de la tienda. El famoso fue declarado muerto en un hospital local tras recibir varios impactos de bala.

