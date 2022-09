Drake Bell también es fan de Chente

El cantante estadounidense Drake Bell apareció en la alfombra roja de la bioserie “El rey, Vicente Fernández”, para halagar la labor musical y legado del "Charro de Huentitán".



“Estoy muy interesado en la presentación, soy fan de Vicente Fernández, la historia de su música y todo lo que representa para México", compartió Drake a la prensa a su llegada a la presentación de la serie.



El actor de "Drake y Josh” no dejó pasar la oportunidad para agradecer a los fans mexicanos por cómo lo apoyan cada vez que se encuentra en el país.



"Es asombroso cómo este país me ha recibido. Mi música ha tocado a mucha gente y me siento feliz por eso", compartió.



Sobre si le gustaría pasar las fiestas mexicanas ahora que se encuentra en el país, el artista compartió: "Desearía quedarme pero tengo cosas por las que tengo que regresar a EU mañana. Pero volveré pronto porque sale mi nuevo álbum en noviembre y tengo varias canciones en español”.



Aunque aún no tiene nombre para su nuevo disco, adelantó algunos de los temas en español que aparecerán en él: "Algunas son ‘Fuego Lento’, ‘No perdamos más tiempo’ y ‘La camisa negra’”, dijo.



