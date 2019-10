Doug Marcaida contra el peligro | El Universal

[email protected]

Si alguien sabe de armas mortales y combate cuerpo a cuerpo ese es el especialista Doug Marcaida.

Ese conocimiento adquirido con los años lo ha llevado a participar en el programa americano Forged in fire en donde tiene un mensaje claro que compartir:

“Para mí, viniendo de este trasfondo de enseñanza militar y policial y artes marciales, no me gusta glorificar la violencia, no quiero hacerla famosa”, comenta.

“Este es un show familiar, tengo muchas hijas y padres y niños que ven el programa, así que no quiero promover la violencia, en lugar de eso quiero promover lo que es importante en la vida, proteger a más personas es más importante, no lastimarlas”, señala.

Marcaida tendrá una participación especial en el capítulo final de Desafío sobre fuego Latinoamérica en donde será parte del jurado junto al mexicano Antonio de Regil y el argentino Mariano Gugliotta, compartiendo lo que ha aprendido sobre el peligro y el adecuado uso de las armas.

La segunda temporada fue grabada totalmente en México y reunió a forjadores de este país, Brasil, Colombia, Argentina y España. El show se transmite los lunes a las 21:00 horas por el canal de paga History y su final llegará el próximo 11 de noviembre.

“Queremos estar seguros que la gente no haga esto en casa, es peligroso”, señala.

Ahora que la serie ha salido de Estados Unidos y encontrado otro público en América Latina el experto espera que en un futuro exista un Desafío sobre fuego en Europa y esto de pie a una competencia internacional.

“Que muestre que la forja no está muerta, es algo que en toda la historia se ha hecho y se sigue haciendo hoy”.