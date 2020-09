Dos millones, para el equipo ganador de "Guerreros 2020"

El conductor Mauricio Barcelata aplaudió que existieran comparaciones entre "Guerreros 2020" y "Survivor", la propuesta de TV Azteca, ya que dice, es algo positivo.

“Es un halago porque nosotros estamos en canal Cinco, y que nos comparen es un halago, hemos estado en varias ocasiones por arriba de dos de los formatos más importantes de la televisión mundial, como Survivor”, comentó a EL UNIVERSAL.

La final del reality será este jueves 17 de septiembre a partir de las 20:30 hrs., y el equipo que se corone en primer lugar se llevará un premio de 2 millones de pesos. A lo largo de la competencia, tanto él como Tania Rincón y seguramente Carlos Alberto Aguilar se han hecho de sus competidores favoritos.

“Yo admiro mucho la personalidad de los concursantes independientemente de las capacidades o aptitudes físicas que puedan tener, Reno ha sido una mujer con una personalidad increíble, al principio poca gente creía en ella porque era chiquita y una youtuber, y le ha tocado destacar en muchísimas cosas, eso ha dado mucho de qué hablar, no se mete en problemas, no arma escándalos, no reclama tonterías que no tienen nada que ver; también la manera en que ha resuelto Memo Corral, que recién operado y al otro día ya estaba dentro de la competencia y eso marca la diferencia entre un capitán de vocación y un capitán impuesto”.

Además de los dos millones que serán entregados en esta final, se han entregado otros dos a lo largo de la competencia, ya sea en premios a los conductores o en despensas que han repartido a la gente.

Para esta final, se espera más adrenalina que nunca y además, la producción está previendo los inconvenientes que puedan ocurrir en las pistas a causa de la lluvia, pero que no impedirá que los concursantes pongan a prueba, una noche más, sus aptitudes.

Pese al final de esta primera temporada, es seguro que habrá una segunda, sólo que aún no tiene fecha de estreno, debido a que se postergaron los lanzamientos este año debido a la pandemia, pero él y los otros concursantes tienen la playera puesta para cuando se anuncie la segunda temporada de Guerreros 2020.

