Doctorado Honoris Causa de Carmen Campuzano, entre lo más leído de la semana

Orgullosa, Carmen Campuzano siempre ha mostrado su superación a sí misma a través de redes sociales pero esta semana fue particularmente especial para ella y todos sus seguidores cuando la actriz, cantante, y ahora también Dj, fue reconocida por el Claustro Académico Universitario con un doctorado Honoris Causa, por sus grandes aportaciones al mundo del entretenimiento, Carmen sencillamente celebró con sus seguidores.

"Recibí Doctorado Honoris Causa. Antes de creer en mí esto no lo hubiera imaginado. Con fortaleza y preparación, hoy soy más fuerte que nunca", compartió a través de Twitter.

Demi Moore no se mudó con Bruce Willis

"Vamos a cortar esto de raíz: Es tan tonto. Deténgase, por favor”, expresó Hema Heming, la actual pareja de Bruce Willis, afamado actor que ha abandonado su carrera tras ser diagnosticado con afasia, padecimiento degenerativo que va terminando con las capacidades comunicativas de quien la padece y ha agravado la situación de salud del histrión.

Situación por la cual algunos medios internacionales de Hollywood aseguraron que Demi Moore, expareja del actor, se había mudado a vivir con ellos para mantenerse al pendiente de quien es padre de sus dos hijos, sin embargo Hema desmintió esto a través de redes sociales.



Avril Lavigne confirma nuevo romance

Luego de haber terminado su relación a semanas de contraer matrimonio con el cantante Mod Sun, algo que sorprendió a propios y extraños, a Avril Lavige ya se le vinculaba con "un tercero en discordia" pese a las negativas de su equipo de que esto existiera.

Sin embargo fue vista nuevamente compartiendo muy de cerca, e incluso besando, y actuando como si tuviera una relación formal con el rapero Tyga, por lo que todo parece indicar que han iniciado un romance.

Pepe Aguiar se despidió con "mentada"

En la primera presentación del año del concepto "Jaripeo sin fronteras", Pepe Aguilar decidió mandar al final de su concierto una "mentada" a todos sus haters, quienes los criticaron por no vender suficientes boletos para su concierto en la Plaza México en lo que terminó siendo un sold out.

"Quiero que hagamos algo todos juntos, regálenme un chiflido para todos los haters, esta va para todos nuestros haters, quiero que rompamos el récord Guiness de la mentada de madre más grande de la historia", dijo el cantante ante la positiva de sus seguidores.



Rebecca Jones pide que no sientan lástima por ella

La reaparición pública de Rebecca Jones se dio en el marco de una premier planeada por Videocine para los allegados de la artista, evento del cual se publicaron unas fotos en redes sociales que preocuparon a los fans de Jones, quien padeció unos meses atrás neumonía, pero aseguró, se está recuperando.

“Estuvo fuerte, lo que me pasó fue muy fuerte, ingrese con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron y si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si me hubiera dejado, me salvaron”, escribió a sus seguidores.



